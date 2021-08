Investeringen in ‘Papendal aan de Zuidas’ leveren negen Amsterdamse olympische medailles op

Goud voor de mannen dubbelvier. Beeld EPA

Met de sluitingsceremonie van morgen op komst is het tijd om de balans op te maken van de Olympische Spelen. De Amsterdamse oogst bedraagt negen medailles, waarvan twee gouden voor de hockeysters en de roeiers in de dubbelvier.

Of het nou de beste Olympische Spelen ooit zijn voor Nederland of niet, negen medailles komen naar de stad. Daarmee zou Amsterdam als ‘het Papendal aan de Zuidas’, de tweede topsportlocatie van Nederland in orde van grootte, in het medailleklassement voor steden een fraaie eindklassering hebben behaald.

Speerpunten van het Amsterdamse topsportbeleid waren de afgelopen weken onder meer zwemmen, hockey, roeien en het 3x3 basketbal. In de stedelijke topsportcentra kregen 275 atleten het laatste jaar de kans en letterlijk de ruimte zich te ontwikkelen tot olympiër. Daar slaagden 73 sporters in voor deze Spelen, plus nog 11 voor de Paralympische Spelen. Alleen in de laatste discipline, de snelle variant van het basketbal, werd geen finale gehaald. De andere sporten waren minimaal goed voor één medaille. De resultaten waren wisselend, vreugde en teleurstelling gingen hand in hand.

Bosbaan

Het grootste deel van de Amsterdamse afvaardiging ging als roeier naar de Olympische Spelen. Week in, week uit, maakten de elf boten hun meters op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Het leverde vijf medailles op: één keer goud voor de dubbelvier mannen, zilver voor dubbeltwee mannen en de vierzonder vrouwen, brons lag klaar voor de dubbeltwee vrouwen en de lichte dubbeltwee vrouwen. Die laatste medaille was een tegenvaller voor Ilse Paulis en Marieke Keijser, aangezien ze honderd meter voor de finish nog aan de leiding gingen.

De plak van Dirk Uittenboogaard, Abe Wierma, Tone Wieten en Koen Metsemakers was historisch, niet alleen omdat ze verantwoordelijk waren voor de eerste Nederlandse gouden medaille deze Spelen, maar vooral omdat de mannen van de dubbelvier de Holland Acht van 1996 opvolgden. In 1996 haalde Nederland de laatste gouden plak in het roeien.

De zwemmers van coach Mark Faber, die met zijn selectie het Sloterparkbad in West als vaste trainingslocatie heeft, presteerden naar verwachting. Arno Kamminga behaalde op de 100 meter en 200 meter schoolslag de zilveren medaille, het waren de enige zwemplakken voor Nederland in Tokio nadat in Rio vijf jaar geleden helemaal geen ereplaatsen waren behaald.

Trots toont Arno Kamminga zijn zilver. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Kamminga, geboren en getogen in Katwijk, ging met Amsterdamse branie de finale van de 100 meter in. Waar het gebruikelijk is om als zwemmers met de rug naar elkaar toe het startblok te betreden, draaide de schoolslagspecialist zich om in de richting van wereldrecordhouder Adam Peaty om hem vervolgens recht in het gezicht te kijken. Kamminga is voor niemand bang, ook niet voor de veelvoudig wereldkampioen.

Naast Kamminga kwamen ook de Amsterdamse zwemmers Kira Toussaint, Thom de Boer, Jesse Puts en Tes Schouten in actie. De eerste twee haalden op individuele nummers, Toussaint op de 100 meter rugslag en De Boer op de 50 meter vrije slag, de finale.

Schaamrood op de kaken

In het olympisch hockeytoernooi waren de resultaten tweeledig. De vrouwen, met Amsterdammers Eva de Goede en Felice Albers in een glansrol, waren oppermachtig en sloten de finale winnend af tegen Argentinië (3-1). Sinds de Spelen van 2016 verloor de ploeg van bondscoach Alyson Annan geen enkel internationaal toernooi. De mannen kwamen nooit in het ritme van het gewonnen Europees kampioenschap twee maanden geleden. Met het schaamrood op de kaken verloren ze in Tokio al in de kwartfinale.

Vooraf werden ze gezien als kanshebbers voor goud, maar de 3x3 basketballers kwamen niet verder dan hun kwartfinale. Beeld AFP

Daar strandden ook de 3x3 basketballers. Dimeo van der Horst, Jessey Voorn, Ross Bekkering en Arvin Slagter golden als een outsider, maar bleken tegen Rusland precisie in de afstandsschoten te missen.

In de schaduw van de atletiekbaan had Jamile Samuel wel heel veel pech. De atlete, de snelste vrouw van de stad, kwalificeerde zich voor drie onderdelen, maar betrad vanwege een hardnekkige hamstringblessure niet een keer de tartan. Anouk Vetter, van geboorte Amsterdamse, verraste de wereld met een zilveren meerkampmedaille.

Anouk Vetter zorgde voor een zilveren verrassing op de meerkamp. Beeld ANP

Na de Olympische Spelen is de volledige oogst nog niet binnen. De Paralympische Spelen begint op 24 augustus. Met al het Amsterdamse talent dat in actie gaat komen, ligt opnieuw verschillende keren goud in het verschiet.