Invallers Kudus en Brobbey goud waard voor Ajax

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Het beste is er bij Ajax al een tijdje af. Ook in Nijmegen hervond de ploeg zich niet. In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen was Ajax nog met 5-0 veel te sterk voor NEC. Het verschil was destijds al in de eerste drie kwartier gemaakt. Nu was het aantal scoringskansen beduidend lager. Maar Ajax blijft in de eredivisie wél winnen.

In het Goffertstadion maakten de Amsterdammers het vooral zichzelf weer eens moeilijk. Aanvoerder Dusan Tadic miste voor rust een penalty, nadat Jurriën Timber in het strafschopgebied licht was getoucheerd door Jordy Bruijn. Doelman Mattijs Branderhorst koos de goede hoek, de inzet van Tadic was krachteloos.

Blaffen

Ajax blafte, maar beet niet. De linkerflank marcheerde behoorlijk, met Kenneth Taylor als beste speler. De 20-jarige middenvelder draaide zich telkens behendig uit de drukte en zorgde dan voor een snelle voortzetting. Taylor speelt zoals je van een verbindingsspeler bij Ajax mag verwachten: lichtvoetig, vlot combinerend en altijd vóóruit denkend.

De keuze voor Taylor was opvallend, hoewel zijn vorm sinds januari groeiende is. Trainer Erik ten Hag passeerde Edson Álvarez, Mexicaans international, terwijl hij op twee andere posities al gedwongen was wijzigingen aan te brengen. Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui ontbraken tegen NEC vanwege een blessure. Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico begonnen in de basis.

Voor Schuurs zat de wedstrijd er na één helft op. Ook de Limburger raakte geblesseerd. Liam van Gelderen, rechtsback van Jong Ajax, kwam voor hem in het veld.

Ajax modderde, maar was wel de betere ploeg in het Goffertstadion. Geheel in lijn met het spel van de laatste maanden kreeg de opponent echter ook de nodige scoringskansen. In de twaalfde minuut was het al bijna raak voor NEC, na balverlies van spits Sébastien Haller. Het schot van Souffian El Karouani zeilde richting de verre hoek, maar Maarten Stekelenburg had er goede het oog in en redde fraai. Na rust mocht Elayis Tavsan zomaar over de as van het veld opstomen, tot opluchting van Stekelenburg schoot de jonge aanvaller in het zijnet.

Brian Brobbey

Ook de zwakste Ajacied speelde in Nijmegen maar drie kwartier. Steven Berghuis kon op de rechterflank geen vuist maken. Hij liet zich geregeld ‘uitzakken’ naar het middenveld, maar was daar te slordig aan de bal. Ten Hag wilde diepte zien op de vleugel en hij kwam met een verrassende wissel: spits Brian Brobbey als rechtsbuiten.

Brobbey was na iets meer dan een uur dichtbij het openingsdoelpunt. Hij kopte een voorzet van Tagliafico tegen de paal. Kort daarvoor was Ajax nog goed weggekomen na een handsbal van Davy Klaassen in zijn eigen strafschopgebied. Arbiter Manschot zag er geen penalty in.

Het wachten was op een slotoffensief van Ajax. Een grote kans kwam er zeker nog. Taylor vond Tadic vrij op links, maar de Serviër – vaak zo belangrijk voor het elftal – kreeg de bal niet bij Brobbey, die volledig vrij stond voor het doel.

Het was zo’n beetje het laatste wapenfeit van de moegestreden Taylor. Mohammed Kudus was zijn vervanger. Juist toen een remise het hoogst haalbare leek, was de Ghanese invaller goud waard voor Ajax. Hij speelde Brobbey vrij aan in het strafschopgebied. De spits draaide weg bij zijn tegenstander en schoot onberispelijk raak: 0-1. De 0-2 had Kudus zelf op zijn schoen, maar hij schoot met links huizenhoog over.

Het was ook te veel geweest voor Ajax, dat na de uitschakeling in de Champions League en de verloren bekerfinale op zijn tandvlees loopt, maar er in de strijd om de titel toch weer het maximale uithaalde.