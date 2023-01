Interne onrust en scheve verhoudingen houden Ajax in greep voor beoogde inhaalrace

Alfred Schreuder. Beeld Pim Ras Fotografie

Zoals vrijwel elke maandag kwamen trainer Alfred Schreuder, algemeen directeur Edwin van der Sar en technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar bijeen om de voorbije wedstrijd, de ontwikkelingen binnen de selectie en eventuele externe versterkingen te bespreken. Aan het beraad was maandag extra behoefte, ook omdat duidelijk was geworden dat de praatsessie met mental coach Joost Leenders afgelopen week een hoop onvrede vanuit de selectie aan het licht had gebracht.

Vrijwel alle spelers staken hun hand op toen Leenders de vraag opwierp wie ontevreden was over de staf. Dat niet alle vingers naar de hoofdtrainer wezen, maar bijvoorbeeld ook naar assistenten, maakte het antwoord niet minder alarmerend. Duidelijk is dat bij Ajax, waar in 2023 steevast van ‘nieuwe energie’ wordt gesproken, nog lang niet alle neuzen dezelfde kant op staan.

Husselen en schipperen

En dat was juist het devies na de erbarmelijke eerste seizoenshelft, waarin staf en directie maar geen grip kregen op muiters en zwaar teleurgestelde reserves en het technisch hart op haar beurt niet uitblonk in communicatie. Het idee was om in de winterstop iedereen op één lijn te krijgen om zo een demarrage in te kunnen zetten, die tot titelprolongatie moet leiden.

Een vechtscheiding met clubicoon Daley Blind, een paar versterkingen en een opgeschudde hiërarchie, met naast Dusan Tadic, Davy Klaassen en Steven Bergwijn ook een prominentere rol voor Jurriën Timber en Edson Álvarez, moesten daar ook aan bijdragen. Maar dik twee weken later heeft de landskampioen nog eens zes punten verspeeld, is Ajax afgegleden naar plek vijf en erger nog, is de onvrede en argwaan er klaarblijkelijk niet minder op geworden.

Dat moet de trainer zich ook aanrekenen. Schreuder husselde en schipperde tegelijk. Dat niet alleen. Als hij bepaalde keuzes al toelichtte, deed hij dat laat en liet zijn uitleg volgens meerdere spelers te wensen over. Afgelopen week nog, toen Bergwijn te horen kreeg dat hij in de Klassieker als reserve zou beginnen, ook omdat hij ziek was geweest. Diezelfde recordaankoop zag de eerder eveneens grieperige Steven Berghuis, die nota bene niet inviel tegen Twente, wél in de basis beginnen tegen Feyenoord. En dan zijn er nog spelers die niet snel zullen vergeten hoe vriend Blind op een niet al te chique manier naar de uitgang werd gedirigeerd.

Geen opvolger voor Overmars

Maar de onvrede vanuit de spelersgroep richt zich niet alleen op Schreuder. Zo sijpelen ook steeds meer geluiden door over assistenten, die volgens verschillende spelers meer of juist minder op de voorgrond zouden moeten komen. Schreuder nam Matthias Kaltenbach mee. Dat ging ten koste van Winston Bogarde, die meerdere spelers graag zouden zien terugkeren.

Het kan allemaal niet los gezien worden van de wisseling van de wacht bij Ajax. Nog los van het vertrek van trainer Erik ten Hag, stond de pragmatische directeur Marc Overmars erom bekend boven op de groep te zitten. De aanstelling van een rechterhand – Gerry Hamstra – was juist met de bedoeling om zich nog meer te kunnen bekommeren over het eerste elftal, dat werd geteisterd door een arrestatie (Quincy Promes), een dopingzaak (Andre Onana) en een vergeten vinkje (mislukte Europa League-inschrijving Sébastien Haller).

En hoewel Overmars begin 2022 opstapte vanwege grensoverschrijdend gedrag, zit Ajax een jaar later nog altijd zonder opvolger. Ook in de raad van commissarissen ontbreekt het na het vertrek van Danny Blind aan een technische man. Schreuder zelf heeft daar ook behoefte aan, om snel te kunnen schakelen.

De komende week is echter al cruciaal. Ajax moet met leiderschap, heldere communicatie en tact de eenheid en verstandhouding herstellen om in een reeks – relatief – makkelijke wedstrijden (FC Volendam, Excelsior, Cambuur en RKC) de titelaspiraties nieuw leven in te blazen en zo rust in de tent te creëren. Maar laten dat nou net de vaardigheden zijn waarin het technisch hart het voorbije half jaar niet bepaald heeft uitgeblonken.

