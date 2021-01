Interne competitie bij Ajax: wie zijn voor Ten Hag ‘de besten’?

" loading="eager"> Ajaxtrainer Erik ten Hag wacht nog een pittige klus de komende weken. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het komt er nu op aan. Ajax is de maand januari tot dusver goed doorgekomen. Na Willem II donderdagavond wacht zondag nog een pittige klus tegen AZ in Alkmaar, daarna zal de selectie van Ten Hag in februari nog een tandje moeten bijschakelen. Vier zware wedstrijden staan op het programma: twee tegen PSV (beker en competitie) en twee tegen Lille (Europa League).

Benieuwd wie Ten Hag in de beslissende fase van het seizoen tot ‘de besten’ rekent. De trainer heeft in de eerste vijf maanden 29 verschillende spelers ingezet. Alleen bij PSV (33) en FC Utrecht (30) kwamen meer spelers in actie. Ten Hag maakte in veel wedstrijden gebruik van de vijf wisselmogelijkheden en hij ‘ververste’ zijn elftal vaak al rond de 60ste speelminuut.

Voorkeur

Tijdens het seizoen hanteerde Ten Hag niet stringent één basiselftal, maar het was wel duidelijk welke speler op welke positie zijn voorkeur genoot. Daarin kwam gaandeweg verandering. Edson Álvarez moest als controlerende middenvelder een stapje terug doen na de aankoop van Davy Klaassen en Sébastien Haller werd onmiddellijk de eerste spits toen hij begin deze maand naar Ajax kwam.

Met Quincy Promes probeerde Ten Hag het in twee periodes als nummer 10: na de transfer van Donny van de Beek en na de knieoperatie van Mohammed Kudus. Het was beide keren geen succes. De trainer zal blij zijn als Kudus weer volledig fit is, want ook Zakaria Labyad overtuigt niet als aanvallende middenvelder.

Ten Hag heeft echter meer opties. Klaassen zou op 10 kunnen spelen, waarbij Álvarez een herkansing krijgt als controlerende middenvelder. In de bekerwedstrijd tegen AZ (1-0 winst) mocht de Mexicaan weer eens aantreden. Hij maakte een scherpe indruk in een wedstrijd die vooraf als moeilijk werd bestempeld. Álvarez: “Tegenstanders bereiden zich steeds beter voor op Ajax, ze weten vaak precies hoe wij gaan spelen en geven altijd wat extra’s. Het gebeurt nog te vaak dat wij het daarin afleggen. In het gevecht om de bal, het leveren van strijd. Dat kan beter bij ons. De kwaliteit hebben we, maar het ontbreekt alleen aan de instelling en de agressiviteit bij het veroveren van de bal.”

Martínez staat te popelen

Ook de Argentijn Lisandro Martínez speelt met zijn hart. Hij was eveneens een belangrijke pion tegen AZ. Martínez staat te popelen om het team vaker te helpen. De centrale verdediger kent weinig twijfels na zijn comeback in Alkmaar. “Als je terugkeert op het veld en je speelt dan een goede wedstrijd, doet dat natuurlijk iets met je. Dus ik voel nu meer zelfvertrouwen.”

Misschien is Ajax wel sterker met Martínez in de defensie en Daley Blind op het middenveld. De keuzes die Ten Hag maakt, zijn interessant en ze zullen de komende maanden (mede) bepalend zijn voor de resultaten. Perr Schuurs of Jurriën Timber? Antony of David Neres? Waar mogelijk heeft de trainer zijn spelers in de eerste seizoenshelft minuten laten maken. Hij wilde dat zoveel mogelijk spelers fit zouden raken en in vorm zouden komen. “Ik kan rouleren binnen deze selectie, het niveauverschil is klein. Je krijgt daardoor interne competitie. En als het er straks op aankomt, staan de besten erin.” De vraag blijft: wie zijn op dit moment de besten?