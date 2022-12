Internationale media lyrisch over Lionel Messi: ‘De beste speler ooit, sorry Diego’

Beeld -

Het Argentijnse TyC Sports richtte zich uiteraard op Messi. ‘Dit is een opluchting voor het hele land en natuurlijk voor Lionel Messi in het bijzonder. Het werd een onvergetelijke dag voor hem en Argentinië. Wij zijn de nieuwe wereldkampioen!’ Ook Olé was lyrisch over de aanvoerder. ‘Glorie voor Messi. Hij heeft definitief geschiedenis geschreven. Lionel Messi is de beste speler ooit geworden, sorry Diego.’

In Spanje wordt uiteraard ook uitgebreid stilgestaan bij het optreden van Messi, die met twee goals een hoofdrol vertolkte in de finale. ‘Dit was het enige wat nog miste om een gouden kers op zijn briljante carrière te zetten,’ schrijft Mundo Deportivo.

‘Leo imiteerde het allerbeste voetbal van Diego Maradona. Messi was opnieuw beslissend met zijn doelpunten en bereikte eindelijk het plafond van het wereldvoetbal.’ Ook Sport becomplimenteerde Messi. ‘Hij is onsterfelijk geworden, de grootste voetballegende ooit. Messi maakte de cirkel eindelijk rond.’

‘De wereld is van Lionel Messi,’ schrijft La Gazzetta Dello Sport. De Italiaanse krant beoordeelde het optreden van ‘De vlo’ met een 10. Dat cijfer kreeg Kylian Mbappé eveneens, na zijn hattrick in de eindstrijd. ‘Het was niet het WK van het spel, maar van de spelers. En net dan was het hij, Lionel Messi, de beste speler van de laatste twintig jaar, die de trofee de lucht in stak. De trofee die ontbrak in de missie die een volk hem had toegewezen. Wanneer we spreken over een volk, hebben we het niet enkel over Argentijnen, maar over alle voetbalfans.’

‘Voeten van God’

‘Messi is een genie, in een lichaam dat niets atletisch heeft. Een vlo. Maar dat is genoeg als je het hoofd van een artiest en de voeten van een god hebt. Messi heeft zelfs mensen die niet geïnteresseerd zijn of de sport haten naar het voetbal geleid. Het mirakel van talent, dat elk vooroordeel vernietigt en ieders hart bereikt. Het is de link met Maradona, hoewel ze zo verschillend zijn. Verschillende karakters, verschillende levens. Maar broers op het veld.’

Ook Tuttosport was lyrisch. ‘36 jaar na dato kroont Argentinië zich weer tot wereldkampioen. Toen was het dankzij Maradona, nu is het dankzij Messi. Hij bekroont zijn buitengewone carrière met de belangrijkste trofee waar een voetballer van kan dromen.’

Sky Sports zag twee spelers een hoofdrol vertolken. ‘Lionel Messi en Kylian Mbappé waren de sterren van de show.’ Het optreden van Argentinië deed de Britse zender denken aan het duel van Oranje, dat zich net als Frankrijk terugknokte in de wedstrijd. ‘Het was als een echo van de kwartfinale.’

‘Argentinië in droomland’

De Argentijnen hielden het hoofd alsnog koel. ‘Argentinië is in droomland,’ schreef de Daily Mail. ‘Lionel Messi neemt eindelijk de wereldtitel mee naar huis na een zenuwslopende penaltyserie en een van de meest zinderende finales ooit. Het was adembenemend. Talisman Lionel Messi bracht het Lusailstadion uiteindelijk in vervoering.’

Ook The Telegraph hapte naar adem na het krankzinnige wedstrijdverloop. ‘Dit was de beste WK-finale ooit, mede dankzij de inbreng van twee van de beste spelers ooit. Maar het is nu duidelijk: het Goat-debat (Greatest of all time, red.) is nu ten einde,’ doelt de krant op de discussie wie de beste voetballer ooit is. ‘De plaats van Lionel Messi tussen de voetbalgoden is al verzekerd en hij heeft het eindelijk bekroond door het WK in zijn vijfde poging te winnen. Maar Kylian Mbappé zal hem zeker volgen. Hij nam zijn plek met zijn hattrick nu al over.’

‘Argentinië schrijft een eigen kerstverhaal,’ aldus Bild. ‘Wat een finale! Wat een drama! Wat een waanzin! Gefeliciteerd Argentinië, respect voor Frankrijk. Wij maken een diepe buiging voor beide landen,’ schrijft de Duitse krant. ‘Dit was een van de beste finales in de WK-geschiedenis.’ Kicker was vooral blij met de afloop. ‘Een droomfinale met een droomfinish: Messi verdient deze bekroning.’

‘Dodelijke tranen,’ zo kopt L’Equipe. ‘Frankrijk werd slachtoffer van het totaal krankzinnige scenario in Doha. Ze werden vanaf het begin bij de keel gegrepen en stonden op het punt te breken, maar kwamen binnen 97 seconden terug dankzij Kylian Mbappé. Hij dwong met een derde goal een penaltyserie af, die in het voordeel van Argentinië draaide. Het Franse team, dramatisch in de eerste 70 minuten, toonde ongelooflijke veerkracht, maar dat was niet genoeg.

Ook Le Figaro was onder de indruk van de Franse wederopstanding. ‘Na een legendarische finale onttroont Argentinië Frankrijk, ondanks een heldhaftige Mbappé. Spelers, coaches, volgers en toeschouwers, iedereen zal alle emoties hebben meegemaakt. Groots. Onvergetelijk. En herinneringen die voor altijd in ieders geheugen gegrift staan.’

De cover van de Argentijnse krant 'Cronica'. Beeld DPG Media

Clarín: ‘Weg donkere gedachten. Laat ons genieten’

Bij de Argentijnse krant Clarín laaien de emoties hoog op. ‘De intense knuffel. De tranen, van onder andere Di María. Kreten die van heel diep komen... Argentinië is wereldkampioen. Eindelijk. Wat een vreugde. Dit is niet het moment voor reflectie of analyse, dat is onmogelijk als je het WK wint. Sorry: als je een WK-finale wint waarin je een 2-0 voorsprong en in de verlengingen een 3-2 voorsprong nog hebt weggegeven. Immens verdriet wenkte, maar niets van dat alles. De enorme ‘Dibu’ Martínez en de ervaring van penaltynemers Messi, Dybala, Paredes en Montiel hielpen.’

‘Vandaag is het niet tijd om na te denken, maar om gewoon te genieten. Weg die donkere gedachten. Denk niet aan corona, de bloederige inflatie of de tragische onzekerheid. Lang leve deze magische momenten. Dit was een selectie van 26 ongelooflijke spelers, maar ook 47 miljoen ongeëvenaarde fans. Of zijn we niet de beste ter wereld? Op een dag als deze in een staat van genade. Alles waar we om vroegen, werd gegeven. Wij verdienden het.’

