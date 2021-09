Instelling is belangrijker dan tactiek, vindt Van Gaal

Virgil van Dijk, conditietrainer Rene Wormhoudt, Louis van Gaal en assistent-trainer Danny Blind aan het werk, dinsdag op de KNVB Campus in Zeist. Beeld ANP

Amper twee dagen had hij om het Nederlands elftal bij te brengen wat voor hem de essentie is van voetbal. In het evangelie van Louis van Gaal draait alles om het team. Hij had gezien hoe de ‘vriendenploeg’ op het EK tegen Tsjechië verbrokkelde tot een verzameling individualisten. Daarom begon Van Gaal maandag zijn teambespreking met filmpjes.

Van Gaal toonde onder meer de race op de 4x400 meter van de estafettemannen op de Olympische Spelen in Tokio. Nederland won daar verrassend zilver. Van Gaal wees op Terrence Agard, die als tweede loper het rondje bijna een seconde sneller liep dan zijn persoonlijk record. “Nou weet ik wel, vliegende start en zo, maar hij liep harder vanwege het team. Het team geeft een meerwaarde boven de individuele kwaliteit.”

Collega corrigeren

De 70-jarige Van Gaal, herintreder in het coachingsvak, kreeg er tranen van in zijn ogen. Dat vertelde hij dinsdag op de persconferentie in Zeist, voordat hij met selectie en staf vertrok naar Oslo. Daar speelt Nederland vanavond het belangrijke WK-kwalificatieduel tegen Noorwegen.

Alles wijst erop dat Van Gaal met een 4-3-3-opstelling begint. Dat wilde hij niet bevestigen, om zijn Noorse collega Ståle Solbakken niet wijzer te maken dan hij al is. “Hij heeft de laatste maanden met drie systemen gespeeld, dus wij weten ook niet wat hij gaat doen. Ik moet zorgen dat mijn spelers al die informatie hebben. Dat is eigenlijk te veel gevraagd als je maar twee dagen hebt.”

Belangrijker dan de tactiek vindt Van Gaal de mentale instelling van zijn ploeg. De bereidheid om je op te offeren én om een collega te corrigeren, dat wil hij zien. Van Gaal noemde Chelsea en Liverpool, de laatste winnaars van de Champions League, als lichtende voorbeelden. “Dat waren teams – en die winnen. Ik geloof niet in individuele kwaliteiten. Ik heb die spirit proberen op te roepen door mijn visie te verkondigen, míjn regime. Dat hebben de spelers te accepteren, of niet. In deze twee dagen heb ik vervolgens genoeg momenten dat ik ze daarop kan aanspreken. Als ik zie hoe ze ermee omgaan, dan krijg ik daar een warm gevoel van.”

Verantwoordelijkheid nemen

Want: “Ik vind dit een blije, betrokken groep, die verantwoordelijkheid durft te nemen en een eigen mening durft te geven. Ik heb niet veel groepen meegemaakt die zo waren. Maar dat zegt natuurlijk nog niets over de technische en tactische uitvoering.”

Naast Van Gaal zat Virgil van Dijk, hersteld van de zware kruisbandblessure die hem het EK had gekost. Ook onder Van Gaal is hij aanvoerder. Een jaar geleden zei Van Dijk nog dat de spelersgroep de lijn-Koeman wilde voortzetten; mede om die reden werd Van Gaal met zijn eigengereide, dominante aanpak niet aangesteld. Van Dijk, nu: “Wij hebben toen aan de KNVB duidelijk gemaakt wat wij vonden, maar we hebben nooit namen genoemd. We hebben ook nooit gezegd wie het niet zou moeten worden. De KNVB koos Frank de Boer. Helaas is het niet gelopen zoals we voor ogen hadden. We slaan nu een nieuwe weg in. Daar is iedereen positief over.”

Doelpuntenmachine

Met Van Gaal naast zich roemde Van Dijk de bondscoach die dit voor de derde keer doet. “Hij heeft een geweldige carrière gehad, heeft veel ervaring en brengt toch wel wat extra’s. Dat merk je in de groep. Het leeft, iedereen heeft er zin in en is scherp.”

De 30-jarige verdediger speelde tot nu toe alle drie de Premier League-duels met Liverpool volledig mee en lijkt weer helemaal fit. Naar verwachting zal hij woensdagavond in het Ullevaal-stadion samen met Stefan de Vrij de Noorse doelpuntenmachine Erling Braut Haaland moeten beteugelen. Haaland noemde Van Dijk de beste verdediger ter wereld. “Zei hij dat? Dat is aardig van hem.”

De snelle Haaland is uiteraard de angel bij Noorwegen. Van Gaal: “Ik hoop dat we de pass naar Haaland kunnen voorkomen, dan is het probleem opgelost.”