Inspiratieloos Ajax haalt opgelucht adem tegen Roda JC

Ajax won na penalty's van Roda JC in de achtste finales van de KNVB-beker. Een jaar geleden werden de Amsterdammers in dezelfde ronde uitgeschakeld door FC Twente. Dat was een nederlaag met verstrekkende gevolgen. Een dag later werd trainer Marcel Keizer ontslagen.



Dan zal Erik ten Hag wel opgelucht adem hebben gehaald?

Grapje zeker? De vlag hangt er bij Ajax heel anders bij dan een jaar geleden. Maar dat geldt ook voor FC Twente, gedegradeerd naar de eerste divisie, én voor Marcel Keizer, op dit moment de koning bij Sporting Lissabon. Hij won woensdagavond met zijn ploeg de bekerwedstrijd tegen Rio Ave met 5-2.



Waarom lukte dat Ajax niet tegen een eerstedivisieclub?

Door de wisselingen in het basiselftal en een gebrek aan inspiratie. Perr Schuurs, Carel Eiting, Max Wöber, Zakaria Labyad; ze hebben niet het niveau van Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui, Donny van de Beek en Hakim Ziyech. Bovendien spelen ze nauwelijks wedstrijden, want in het tweede elftal mogen ze niet meedoen.



Een gebrek aan inspiratie?

Ja, of motivatie. Hoe je het noemen wilt. Er zat geen gang in. Tegen een stug verdedigende opponent als Roda JC moet er veel beweging en verrassing in de aanvallen zitten om kansen te creëren. Ook op dat vlak werden de backs Mazraoui en Tagliafico gemist.



Want Wöber en Kristensen kunnen dat niet?

Wöber zeker niet. Hij is een centrale verdediger die zich zichtbaar ongemakkelijk voelt aan de zijlijn. Kristensen heeft wel de kracht om aanvallend mee te doen, maar niet de finesse.



Maar dan nog moet Ajax toch eenvoudig kunnen winnen van Roda JC?

Natuurlijk, maar ook de gezichtsbepalende spelers als Frenkie de Jong en David Neres gaven niet thuis in Kerkrade. Dan krijg je een gruwel van een wedstrijd, waarin eigenlijk alleen keeper Kostas Lamprou een voldoende haalde.



En die werd gewisseld.

Ja, om André Onana in de penaltyserie te gebruiken. De Kameroener keerde één strafschop: van Mitchel Paulissen. Dat was voldoende voor de zege. Want Niels Verburgh schoot zijn pingel hoog over.