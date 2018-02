Inspiratieloos Ajax boekt moeizame zege op NAC

Ajax is nog weinig opgeschoten met de trainerswissel van Erik ten Hag voor Marcel Keizer. De nummer twee van de eredivisie won weliswaar, maar kon het eigen publiek nauwelijks vermaken.



Ajax bleef enigszins in het spoor van koploper PSV, dat een voorsprong van zeven punten blijft koesteren. De ploeg maakte voor de winterstop echter beduidend meer indruk in de uitwedstrijd bij NAC, die met maar liefst 8-0 werd gewonnen.



Felheid

Vooral de manier waarop Ajax na balverlies de tegenstander onder druk probeerde te zetten, liet zien dat Ten Hag nog veel werk wacht bij zijn nieuwe club. NAC kreeg veel te veel ruimte om de vrije man te vinden. Ajax speelde niet compact en miste ook de felheid om de opponent echt onder druk te zetten.



Dat gebeurde soms ook al in de voorgaande duels na de winterstop tegen Feyenoord (2-0) en FC Utrecht (0-0).



Verrassen

Niet Ajax, maar NAC kwam ook op voorsprong in de Johan Cruijff Arena. Doelman André Onana reageerde attent toen Giovanni Korte vrij voor hem opdook, maar liet zich na zes minuten wel verrassen door Thierry Ambrose: 0-1. Dat Ajax uiteindelijk toch met een voorsprong mocht gaan rusten, kwam vooral door twee bevliegingen van beide buitenspelers.



Eerst was het Justin Kluivert die na een geslaagde actie Donny van de Beek liet scoren. Vervolgens bekroonde David Neres een solo met een doeltreffend schot (2-1). De treffer van de rechtsbuiten was het zevenhonderdste doelpunt van een Braziliaan in de eredivisie.



Fluitconcerten

Even leek Ajax op weg naar een eenvoudige zege. Maar de ploeg zakte na rust weg naar een niveau dat voor sommige fans aanleiding was voor enkele fluitconcerten. Ten Hag reageerde en wisselde Lasse Schöne in zijn driehonderdste wedstrijd in de eredivisie voor de jarige Maximilian Wöber. Frenkie de Jong mocht de plaats van Schöne op het middenveld innemen.



Noussair Mazraoui kreeg in de slotfase zijn eerste minuten voor Ajax in de eredivisie. Hij zag Hakim Ziyech in blessuretijd nog een vrije trap verzilveren, nadat Bart Meijers van NAC met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd.