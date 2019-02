Inschuivende verdedigers bieden Ajax de helpende hand

Fons Groenendijk, de trainer van ADO Den Haag, kondigde van tevoren aan dat zijn ploeg Ajax af zou jagen in het Cars Jeans Stadion zonder Ajax-supporters. Dat lukte de eerste helft aardig.



Kon Ajax daar een beetje onderuit voetballen?

Dat ging aanvankelijk maar moeilijk. Ajax speelde in een laag tempo, met slordige aannames en nonchalante passes. Met name Frenkie de Jong leed veel balverlies in de rol van Lasse Schöne die tegen ADO op de bank plaats moest nemen. En Matthijs de Ligt speelde de bal zomaar in de voeten van Nasser El Khayati. Die stak hem diep op spits Necid, maar hij bleek niet snel genoeg. Even later hetzelfde recept, op John Goossens. Maar doelman Onana kwam attent zijn goal uit.



Dus deed Nasser El Khayati het maar zelf?

Klopt. In de 36ste minuut liep de middenvelder na een korte pass uit een hoekschop het strafschopgebied binnen. Met een simpele kap speelde hij zich vrij en streepte de bal in de verre hoek. Onana was kansloos. Lang kon ADO echter niet van de voorsprong genieten.



Hoezo?

Nou, drie minuten later kwam Daley Blind gevaarlijk mee op en gaf de bal diep in de zestien op Donny van de Beek. De middenvelder kwam vrij voor Robert Zwinkels, omspeelde de keeper en tikte rustig de gelijkmaker binnen. Het was tekenend dat Ajax in de aanval geholpen moest worden door zijn verdedigers Tagliafico, Blind en Mazraoui. Zonder hen wist de ploeg zich geen raad met de ADO-muur. Exemplarisch was de sprint van Frenkie de Jong die alleen af kon op Zwinkels, maar weifelde: afspelen of zelf schieten? Hij wist het niet en kwam in botsing met de keeper.



De VAR bood voor rust redding?

Klopt. Scheidsrechter Jeroen Manschot zag aanvankelijk geen overtreding in de valpartij van Kasper Dolberg in het zestienmetergebied. Daarna werd Manschot toch door de VAR naar het scherm geroepen. Te zien was dat de ADO-aanvoerder Aaron Meijers de spits duidelijk op zijn voet tikte: strafschop. Tadic legde aan en faalde niet. Zijn vijfde strafschop en zijn zestiende doelpunt van het seizoen.



Hield ADO het druk zetten daarna nog vol?

Nee, eigenlijk niet. Ze zakten in op eigen helft en loerden nog meer op de counter dan ze al deden. Groenendijk bracht snelheid binnen de lijnen met Elson Hooi en Thijmen Goppel die samen met Sheraldo Becker moesten wachten op dieptepasses van El Khayati. Daaruit stichtten ze zeker gevaar, maar echte kansen kregen ze eigenlijk niet meer.



En Ajax?

De Amsterdammers bleven in laag tempo zoeken naar ingewikkelde aanvallen. De middenvelders kregen genoeg ruimte van ADO om te voetballen, maar deden daar aanvankelijk weinig mee. Tot Hakim Ziyech in de 74ste minuut weer eens het doel zocht. Zijn afstandsschot zeilde mooi in de rechterhoek achter Zwinkels: 3-1.



Toen was de ban gebroken?

Ja, daarna liep Ajax alsnog uit. De Jong zette de aanval op, gaf diep op Van de Beek en spits Dolberg tikte de vierde van de middag binnen. En na slecht uitverdedigen van Wilfried Kanon schoot Ziyech ook nog raak. Ajax scoorde dit seizoen al 82 keer.