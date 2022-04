Iniesta, Groningen en Van de Donk: waarom Damaris Egurrola voor de Oranjevrouwen koos

Beeld René Nijhuis/Getty Images

Op de KNVB Campus in Zeist verplaatsen spelers zich traditiegetrouw met de fiets en dat is niet anders voor Damaris Egurrola (22), kersvers selectielid van de Oranjevrouwen. Dat aspect van de Nederlandse (voetbal)cultuur beheerst ze in elk geval al. Vorige week werd de middenvelder van de Franse grootmacht Olympique Lyonnais voor het eerst opgeroepen voor Oranje, terwijl ze zich vanwege haar geboorteland (Verenigde Staten) en haar Spaans-Baskische vader ook had kunnen richten op een interlandcarrière elders.

Haar Nederlandse moeder gaf de doorslag. Maar er is meer. In haar jeugd bracht ze al haar zomers in Groningen door, waar ze voetbalde met neven en nichten. Gretig deelde Egurrola na haar Oranjeselectie beelden van een piepjonge Damaris gehuld in een Oranjetenue. Dinsdag werd ze bij haar eerste kennismaking met de pers geconfronteerd met de WK-finale van 2010 bij de mannen tussen Oranje en Spanje. “Toen Iniesta scoorde, ging ik huilend naar mijn slaapkamer,” was het veelzeggende antwoord van Egurrola, voluit Damaris Berta Egurrola Wienke.

Feestdagen in Nederland

Ze woonde tot haar zesde in het Amerikaanse Orlando (Florida), daarna in Baskenland. In Spanje leerde ze op school de bal kennen en speelde ze later ook voor Athletic Bilbao, voordat ze naar Everton vertrok. Vroeger trok Egurrola in de zomers naar Groningen om vlak bij het huis van familie die daar woont op de veldjes te voetballen. Rondom feestdagen toog ze eveneens naar Nederland.

Toen al lag haar voetbalhart hier. Bij het door Oranje gewonnen EK in 2017 zat ze bijna alle wedstrijden op de tribune en raakte ze onder de indruk van het publiek en het spel van de Oranjevrouwen. “We waren vroeger altijd in het oranje gekleed bij toernooien,” aldus Egurrola, die op dit moment Engels spreekt, maar Nederlands verstaat.

Haar ouders wonen nog in altijd in Bilbao, in Baskenland. Vrijdagmorgen landen zij in Nederland. Mogelijk debuteert verdedigende middenvelder Egurrola uitgerekend in Groningen, waar de Oranjevrouwen vrijdag Cyprus om 20.45 uur treffen in de WK-kwalificatie, voor het Nederlands elftal. Ook haar broer en zus slaan school over om erbij te zijn. Haar Nederlandse familie in Groningen en haar moeders jeugdvrienden zitten eveneens op de tribune.

Spaanse vader

Maar hoe zit het met vader Pablo Egurrola, die toch echt Spanje steunde in de WK-finale van 2010? Die zijn dochter op 17-jarige leeftijd zag debuteren in een niet-officiële interland voor Baskenland en op 19-jarige leeftijd zag invallen bij een oefeninterland van het Spaanse nationale vrouwenelftal, haar enige en laatste minuten in het rode shirt? Egurrola: “Hij is heel trots en steunt me in alles wat ik doe. Hij wist dat ik grote toernooien met een nationaal team moest spelen om een belangrijke speelster te worden. Hij was ook de eerste die me hielp met zaken als het papierwerk voor de Fifa. Hij is dus juist heel belangrijk geweest in dit proces.”

Ook niet onbelangrijk is dat Egurrola sinds haar invalbeurt bij Spanje geen kansen meer kreeg om zich in dat elftal te laten zien. Terwijl in Nederland volop aan haar werd getrokken, met hoofdrollen voor bondscoach Mark Parsons en Lyonnaisploeggenote Daniëlle van de Donk. In Portland, waar Parsons voorheen trainer was van Portland Thorns, liepen de twee elkaar vorig jaar tegen het lijf in een hotel. Parsons maakte zijn wens om Egurrola te overtuigen voor Oranje daar in verschillende gesprekken kenbaar. “Het is gewoon heel belangrijk wanneer een elftal je écht wil hebben en geïnteresseerd is. Dat is precies wat ik nodig had,” stelt Egurrola.

Aangedrongen

Teamgenote Van de Donk drong op de club aan. “Je weet hoe ze kan zijn,” glimlacht Egurrola. “Ze weet van geen ophouden, tot op het irritante af. Maar ze heeft haar doel behaald. Het is jammer dat ze er nu niet is (Van de Donk is geblesseerd, red.), maar ze heeft haar best gedaan en van alles mogelijk gemaakt om me hier te krijgen.”

De afwezigheid van Van de Donk maakt de wedstrijd van vrijdag er voor Egurrola niet minder speciaal om. Haar familie op de tribune, mogelijk een debuut. Als ze maar geen liedje hoeft te zingen in de kleedkamer, hoopt ze. “Dat haat ik. Maar dat zien we vrijdag wel.”