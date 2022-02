Ingewijden: Marc Overmars stuurde dickpics naar Ajax-medewerkster

Zondagavond maakte Ajax Overmars’ vertrek bekend. Beeld ANP / ANP

Overmars wil niet reageren op de beschuldiging, laat hij via een woordvoerder van Ajax weten. Ook de club zelf laat het vooralsnog bij de verklaring op de website.

Het grensoverschrijdend gedrag zou aan de oppervlakte zijn gekomen nadat algemeen directeur Edwin van der Sar op 25 januari een e-mail rondstuurde aan het Ajaxpersoneel. Daarin attendeerde hij alle werknemers op de aanwezigheid van twee ‘vertrouwenscontactpersonen’ waar ze terechtkunnen met klachten over veiligheid op de werkvloer. Die e-mail zou mede zijn ingegeven door de onthullingen enkele dagen eerder over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma The Voice of Holland.

Geen aangifte

Vooralsnog zou er geen aangifte zijn gedaan tegen Overmars. Van der Sar zou het personeel maandag in de loop van de dag toespreken. Zondagavond, kort voor middernacht, maakte Ajax met een persbericht op de eigen website Overmars’ vertrek bekend, met als reden ‘het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s’.

De technisch directeur en oud-topvoetballer bood in hetzelfde bericht zijn excuses aan: “Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk.”

Meldplicht bij bond

De KNVB stelt in een maandag verschenen verklaring geschrokken te zijn van de berichtgeving en mee te leven met de slachtoffers. ‘Tegen alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag willen we zeggen: meld je alsjeblieft, hoe moeilijk het ook is. Het kan anoniem, bij de vertrouwenscontactpersoon van je club, van de KNVB of bij het Centrum Veilige Sport.’

Ajax heeft sinds 2017 twee vertrouwenscontactenpersonen, oud-clubarts en gepensioneerd huisarts Piet Bon en Margriet Berger, oud-docent en voormalig gastouder van Ajaxspelers.

De bond stelt in een verklaring dat clubs een meldplicht hebben bij grensoverschrijdend gedrag. De bond was maandag nog niet officieel via Ajax ingelicht. Een melding van grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot onafhankelijk onderzoek door het Instituut voor de Sportrechtspraak.