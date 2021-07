Inge Danielsson (1941-2021) schoot Ajax voor het eerst naar de finale van de Europa Cup 1

Ajacied Inge Danielsson schiet op doel uit bij Telstar: 1-4. Beeld ANP

Danielsson maakte op 17 maart 1968 bij zijn debuut tegen PSV (4-0) meteen zijn eerste doelpunt voor de Amsterdammers. In zijn eerste half jaar bij Ajax scoorde de midvoor negen keer in zeven wedstrijden. Ajax werd dat seizoen voor de derde keer op rij landskampioen.

Het seizoen erop haalde Ajax voor de eerste keer de finale van de Europa Cup 1. Danielsson scoorde in dat toernooi vijf keer, waarvan vier keer in de kwartfinales tegen het Benfica van Eusébio. Zowel in Amsterdam als in Lissabon eindigde het duel in 1-3, waarna op 5 maart 1969 in Parijs een legendarische beslissingswedstrijd werd gespeeld. Ajax won na verlenging met 3-0, dankzij twee doelpunten van Danielsson en één van Johan Cruijff.

Vloerenbedrijf

In de finale van de Europa Cup 1 moest Ajax het afleggen tegen AC Milan (1-4). Danielsson, zeventienvoudig international, keerde daarna, in juli 1969, terug naar Zweden om bij Helsingborg IF te gaan spelen. Daarnaast kwam hij nog uit voor IFK Norrköping en Ifö Bromölla IF. In 1975 stopte Danielsson als voetballer, waarna hij een vloerenbedrijf begon.

Danielsson speelde 45 duels voor Ajax en scoorde daarin 27 keer.