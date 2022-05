Indrukwekkende Mathieu van der Poel behoudt roze trui Giro, Nederlanders schitteren in tijdrit

Mathieu van der Poel in actie tijdens de tijdrit. Beeld AFP

De dagzege in de race tegen de klok ging naar Simon Yates, Tom Dumoulin eindigde als derde.

Mathieu van der Poel was dik tevreden dat hij de leiderstrui in de Giro d’Italia nog een dag langer kan dragen. De kopman van Alpecin-Fenix moest in de ruim 9 kilometer lange tijdrit in Boedapest alleen de Brit Simon Yates voor zich dulden. “Van tevoren zou ik hiervoor hebben getekend,” zei Van der Poel. “Ik denk dat ik een heel goed tijdrit heb gereden. Het verschil tussen winnen en de tweede plaats was heel klein vandaag. Ik heb voor mezelf een extra dag in het roze geregeld. Daar kan ik heel blij mee zijn.”

Van der Poel gaat ervan uit dat zondag een sprintetappe volgt en dat hij daarin zijn leiderstrui zal behouden. “Ik neem de roze trui mee naar Sicilië en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Tijdrit

In de straten van Boedapest stond de renners een tijdrit van 9,2 kilometer te wachten. De eerste acht kilometer waren vlak, gevolgd door een slotklimmetje met een gemiddeld stijgingspercentage van zo’n vijf procent. Dat bleek de Nederlanders te liggen, want maar liefst vier landgenoten haalden de top-tien in de daguitslag: naast Van der Poel en Dumoulin ook Wilco Kelderman (zevende) en Thymen Arensman (tiende).

Yates dook vijf seconden onder de tijd van Dumoulin. De Nederlands kampioen tijdrijden van Jumbo-Visma, eindwinnaar van de Ronde van Italië in 2017, had vlak daarvoor met 11.55 de tijd van Matteo Sobrero, Italiaanse kampioen tijdrijden, verbeterd. Van der Poel (Alpecin-Fenix) leek voor een loodzware opgave, want zijn voorsprong op Yates bedroeg slechts veertien tellen. Aan de finish was MVDP echter slechts drie seconden minder snel dan de Brit van Team BikeExchange-Jayco.

Zondag volgt de laatste rit op Hongaarse bodem, een vlakke rit van Kaposvar naar Balatonfüred. Maandag vliegen de renners naar Sicilië waarna de Giro dinsdag verder gaat.