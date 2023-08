In Zeist hebben ze Babadi niet over het hoofd gezien

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Isaac Babadi

Ik moet Babadi hebben zien spelen bij PSV O17 of O18, maar ik herinner me hem niet. Mag ik PSV dan kwalijk nemen dat ze hem geen langer contract hebben gegeven dan tot 2024? Althans dat laatste meldt De Telegraaf waarvan je nooit weet of ze een feit brengen of ‘actiejournalistiek’ bedrijven. Ik zag dat deze nieuwe nummer tien voor Oranje O17 vijf keer heeft gescoord in zeventien wedstrijden. Zeist heeft hem dus geenszins over het hoofd gezien. De pass dinsdag op Bakayoko was oogstrelend, de sprong van de rechtsbuiten over een Oostenrijkse boomwortel heen zeer elegant, de voorzet perfect evenals de kopbal van Luuk de Jong, die voor een aanvoerder weer te vaak tegen de scheids tekeerging. Babadi had al met een bekeken schot in de hoek 1-0 gemaakt. Dat zijn agent voorlopig niet wil onderhandelen, is onheilspellend.

