In tegenstelling tot PSV doet Benfica wat Roger Schmidt zegt

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Roger Schmidt

Hij leidt een elftal van geraffineerde recidivisten op het terrein van de calculerende schop, maar in tegenstelling tot PSV doet Benfica wat Schmidt zegt en beginnen ze elke wedstrijd met een press die olie uit walnoten laat spuiten. Later vallen ze dan terug op de geprefereerde Portugese strijdwijze waardoor een ander altijd pijn lijdt. Bart Frouws, van de stats, liet op Twitter zien dat clubs uit Portugal sinds 2010 de lijst van meeste overtredingen aanvoeren. Nederland staat tweede, volgens mij vooral omdat wij zo vaak Portugese clubs loten. Paris Saint-Germain was er niet tegen bestand. Mbappé werd uit de wedstrijd geschopt en Neymar is in zijn loopbaan zo vaak gaan liggen dat het lijkt alsof hij nooit echt wordt geraakt. Dat deden de Portugezen wel. Ze zochten elkaar overigens consequent, de Parijse supersterren. Maar Benfica was behalve hard, ook goed.

Roger Schmidt dinsdag tijdens Paris Saint-Germain-Benfica. Beeld Franck Fife/AFP

Luister onze Ajaxpodcast Branie: