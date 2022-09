In het organisme Ajax wordt werkpaard Bassey een luxepaard

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Calvin Bassey

In de 25ste minuut van Ajax - Rangers werd er een dubbel duel uitgevochten door Bassey en Álvarez en een kansloze Schot. Op de middenlijn was het. De Schot bleef achter, een troosteloos beeld, de armoede vormgegeven. Als iets duidelijk werd, was het dat Ajax een organisme is waarin werkpaarden uiteindelijk de luxepaarden worden. Bassey, Álvarez en Taylor moeten het vooral hebben van hun loopvermogen, hun snelheid, kracht en longinhoud en toch behoren ze tot de uitblinkers. Bij Napoli zagen we ook zoiets met Lobotka en Anguissa, de werkezels zonder wie Kvaretskehlia en Osimhen zelden een bal zouden krijgen. Aan het einde van de dag kun je je afvragen zonder wie Ajax beter zou kunnen; zonder Bassey, Taylor en Álvarez, of zonder de stilisten Kudus, Berghuis en Tadic.

Eerlijk gezegd denk ik dat Anguissa Napoli’s beste speler is, wat de vraag beantwoordt.