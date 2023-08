In Glasgow struikel je over de profrenners tijdens Super WK: ‘Dit is groter dan de Tour de France’

Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Demi Vollering en Mathieu van der Poel. Beeld AFP, ANP / EPA

Wat Harrie Lavreysen meekrijgt van The Biggest Cycling Event Ever? “Nou, niet heel erg veel,” bekent de olympisch baankampioen, als hij net samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg de snelste kwalificatietijd heeft genoteerd bij de teamsprint op de Sir Chris Hoy Velodrome, niet ver van Celtic Park. “Best wel gek, want ik heb veel vrienden op de fiets en weet dat iedereen nu hier in de buurt traint voor hetzelfde evenement. Dat geeft een soort Spelen-gevoel. Alleen heb ik hier zelf zeven wedstrijddagen achter elkaar, dus kan ik helaas nergens gaan kijken. Ja, op tv, als ik plat op m’n bed lig...”

Die bijzondere opzet is natuurlijk ook vooral bedoeld voor de wielerfans, begrijpt Lavreysen. Die kunnen hun lol op, hier in Schotland, met liefst dertien WK’s op een (toch vrij forse) postzegel. Doe een rondje Glasgow en je struikelt al over de profs. Zoals de kersverse winnaar van een Touretappe Jon Izagirre, die naast Glasgow Central Station in fietsbroek uit de lobby van het Radisson Blu komt gestrompeld. Of even verderop voor de Schotse Event Campus, waar de Duitse baanploeg collectief poseert voor een opgeblazen regenboog.

Rijd veertig minuten naar het zuidoosten en je ziet ’s werelds beste mountainbikers door Glentress Forest razen. Rijd drie uur naar het noorden en tref de waaghalzen op wielen, voor het WK downhill in Fort William. Of trek naar Edinburgh, waar de Nederlandse wegploeg rond Mathieu van der Poel slaapt. Kun je onderweg even stoppen in Dunblane, waar Remco Evenepoel en Wout van Aert resideren.

Groter dan groot

Bezoek slechts één evenement en je merkt er weinig van, maar dit Schotse Cycling Festival is in alles groter dan groot. Maar liefst dertien WK’s in elf dagen tijd, met tweehonderd regenboogtruien als inzet. Het gebundelde WK is een experiment van de UCI, die zo eens in de vier jaar meer impact hoopt te genereren, à la het WK voetbal. “Ik ben zo ongelofelijk trots dat wij dit mogen hosten,” zei baangrootheid en een van ’s lands grootste atleten Sir Chris Hoy woensdag tijdens een presentatie. “Dit WK is zo’n prestigieus evenement voor Schotland en Glasgow. Het grootste fietsevenement in de historie, dus nóg groter dan bijvoorbeeld de Tour.”

De vraag is natuurlijk of de hele wereld het zo ziet. Maar loop een rondje over de 14 kilometer lange plaatselijke omloop vol regenboogvlaggen en banners en je voelt aan alles dat er voor de Schotten iets groots staat te gebeuren. In Kelvingrove Park bijvoorbeeld, waar steeds meer wielertoeristen komen testen hoe verraderlijk die klim naar het standbeeld van veldmaarschalk Lord Roberts werkelijk is. Of zie de cameraploegen gretig beelden schieten van de Montrose Street (gemiddeld 13 procent) in hartje Glasgow, bij een eerder EK en Brits kampioenschap steevast scherprechter.

George Square

Hart van alle actie is George Square, waar de wegritten finishen. Minister-president Humza Yousaf opende daar het WK woensdagavond onder dreigende regenwolken: ‘Ik beloof niet dat het tijdens dit WK droog blijft, maar we ontvangen iedereen met Schotse warmte.’

Vrijdag verkent de mannenselectie van bondscoach Koos Moerenhout met kopman Van der Poel twee uur lang de lokale omloop.

Moerenhout kwam zelf in maart al een kijkje nemen. Zijn conclusie destijds? “Echt zwaar de moeite waard, die ronde. Op en af, draaien en keren, dat wordt sowieso heel hectisch,” aldus de bondscoach, die de donderdag gebruikte om de 120 kilometer lange aanloop vanuit Edinburgh alvast te verkennen met zijn selectie.

Van de grootsheid van het evenement krijgt Moerenhout vanuit hoofdstad Edinburgh weinig mee. “Dat is het gekke aan dit verhaal. We zijn hier met een gigantische afvaardiging van de KNWU, wat logistiek nogal voor wat puzzels zorgt. Maar eenmaal ter plaatse ben je toch vooral met je eigen dingetje bezig en ligt daar je focus.”

Over logistieke puzzels gesproken: BMX-bondscoach Martijn Jaspers was vorige week al even in Glasgow met zijn selectie, voor twee trainingsdagen op het BMX Centre. Maar omdat de wedstrijden van Niek Kimmann en co. pas gepland staan voor het slotweekend, traint zijn groep nu weer thuis in sportcentrum Papendal en steken ze woensdag opnieuw het Kanaal over.

Eenmaal daar is de vraag wat de nieuwe opzet BMX, niet de meest prominente wielertak binnen de UCI, precies gaat opleveren. Zo concurreert Kimmann zondagmiddag 13 augustus qua aandacht bijvoorbeeld direct met de finish van de vrouwen op de weg. “Maar heel eerlijk, als er alleen een WK BMX in Glasgow was geweest, was er natuurlijk lang niet zoveel volk op afgekomen als nu,” aldus Jaspers.

Kritiek

Zijn er dan helemaal geen wanklanken te horen in Glasgow? Zeker wel. Zo bestaat er genoeg kritiek over het vroege tijdstip van het WK op de weg, begin augustus. “Ergens voelt dat natuurlijk wel een beetje gek. Zo’n WK is echt een piekmoment. En dan heb je dat misschien liever iets later in het jaar,” zegt Moerenhout, die eind volgende maand in het traditionele WK-weekend nog een selectie voor het EK op en rond de VAM-berg in Drenthe moet samenstellen. “Maar daar ben ik hier dus totaal nog niet mee bezig.”

Wat ook geen schoonheidsprijs verdient: het propvolle WK-schema. Alles op een hoop klinkt leuk, maar vraagt ook om lastige keuzes. Van der Poel is in staat om na de wegrit ook nog te mountainbiken. Een kampioen als Filippo Ganna moet noodgedwongen de wegrit laten schieten. Die conflicteert met zijn baanprogramma.

Van mindere zorg voor de UCI, maar een aanzienlijk deel van de 1,7 miljoen Glaswegians moppert ook al dagen over de vele gesloten wegen. “Niemand fietst hier normaal voor zijn plezier, met dat weer van ons. Maar onze zaak is mooi wel twee weken lang vrijwel onbereikbaar vanwege jullie WK,” klagen bedrijfsleiders Chiara en Veronika van Doppio Malto, een prachtige bar met authentiek Italiaanse bieren, pal naast de finishboog aan George Square. “Leuk voor de toeristen, dit WK, maar niet voor de locals. We hebben al dertig annuleringen gehad. Laten we maar hopen dat de wielerfans ons straks weten te vinden. Ze zijn meer dan welkom, wij schenken wel bier.”