In gesprek met Guus Hiddink: ‘Mooi hoe een nieuwe generatie trainers zich aandient en profileert’

We zien of horen niet veel meer van Guus Hiddink (76), maar wie zijn expertise als toptrainer nodig heeft, weet hem te vinden. Tot een beetje ‘sparren’ en ‘prikken’ is Hiddink gaarne bereid. De talkshowtafels mijdt hij. ‘Er wordt veel gepraat en weinig geluisterd.’

In het schitterend gerestaureerde pand in hartje Amsterdam kijkt Guus Hiddink vanuit zijn riante en sfeervol aangeklede werkkamer op de begane grond uit over de Amstel. Van het drukke leven op straat is in deze autoluwe hoek weinig merkbaar. Het uitzicht over het water is fraai. Weids. “Die ruime blik heb ik nodig, ik blijf een boertje.”

Een ruime blik op de wereld heeft hij altijd gehad, een open en flexibele geest. Dat heeft hem overal en veel gebracht. Hiddink stelde zich open voor andere culturen en gebruiken en indien nodig – en waar mogelijk – stuurde hij zijn spelers en zijn teams met zachte of met harde hand een kant op die ze niet kenden, of waar ze lang niet waren geweest. Als het moest tegen de politieke stromen in en tegen de hiërarchische klippen op. “Maar altijd met maar één doel: presteren met mijn ploeg.”

Hij voelde zich overal wel thuis, zegt hij, terwijl hij de melk voor de cappuccino verhit. Maar in Spanje misschien het meest. Valencia, aan de kust, in Madrid waar de meneertjes wonen, in Sevilla, die stad met al zijn Moorse invloeden. “Ik kon goed tegen de hitte. Al stonden we soms om acht uur in de ochtend op het veld. Na half tien had je daar niks meer te zoeken.”

De spelende mens

Australië, Zuid-Korea, Turkije, China, Rusland. De lijst van landen en continenten waar hij werkte, is lang. Hiddink zoog alles in zich op. Hij golfde. Natuurlijk golfde hij, de spelende mens. Maar hij las ook veel, laafde zich aan kunst, en verdiepte zich in de historie en riten van zijn tijdelijke omgeving. In Moskou woonde hij dicht bij het Kremlin en het Bolsjoi Theater, maar hij trok er ook op uit met de auto. “Ik liet mij soms naar plekken buiten de stad rijden, naar dorpjes waar het water nog uit de pomp wordt gehaald, midden op het plein. Op nog geen vijftig kilometer van Moskou ging je vijftig jaar terug in de tijd.”

Moskou. Rusland. Hiddink was er vijftien jaar geleden bondscoach. Op het EK 2008 versloeg hij het Nederlands elftal van bondscoach Marco van Basten in de kwartfinales met 3-1. Een zwierig elftal boetseerde Hiddink, waarin creativiteit ontbolsterde. In een voetbalcultuur waar de politiek doorheen is geweven, bij de clubs en bij de bond. In een land waar repressie, zichtbaar of onzichtbaar, altijd op de loer ligt en waar een straf- en boetesysteem de zelfontplooiing remt. “Je creëert zesjes en vijfjes. Daarmee ga je niet pieken.” Om wat blokkades te slechten, ging Hiddink het gevecht aan met de autoriteiten, in het zicht van zijn spelers. “Zij dachten: wat gebeurt hier? Maar mijn positie bleef onaangetast. Toen kon ik tegen de groep zeggen: Nu jullie, vrienden. Dat zijn mooie processen.”

Meegesleurd in een oorlog

Met een aantal spelers en stafleden heeft hij nog contact. Ook zij zijn meegesleurd in een verderfelijke oorlog. “Over de telefoon spreken we alleen over voetbal, uit veiligheidsoverwegingen. Er heerst angst, bezorgdheid. De jongens die naar het buitenland zijn gegaan, kunnen niet meer terug. Zij worden als landverraders beschouwd. Een paar spelers uit mijn tijd hebben er onlangs voor gekozen zich via sociale media te uiten tegen de oorlog. Dat is dapper. Heel dapper.”

Hiddink laat een stilte vallen. Het is de machteloosheid tegenover destructie. Hij heeft met zijn elftallen voor veel vreugde gezorgd, voor geloof en hoop soms ook. Voor verandering en vooruitgang. De Nederlandse coach is veelgeprezen. Oorkondes, bedankbrieven, gesigneerde shirts, borstbeeldjes, tekeningen; ze sieren zijn werkkamer en ze doen hem op een prettige manier herinneren aan een rijk leven. Zelf had hij al die aandenkens nooit zo prominent geëtaleerd, maar zijn vrouw Liesbeth drong erop aan. “En nu vind ik het wel fijn, moet ik zeggen.”

Zijn ouders slaan hem gade vanaf een groot doek in de suite. Ze overleden op respectabele leeftijd. Zijn vader was directeur van de lagere school in Varsseveld. Guus trad min of meer in zijn schoenen: hij deed het CIOS en stond ‘als gympik’ voor de klas, ook in het speciaal onderwijs. Die achtergrond gaf hem het gereedschap – didactisch en pedagogisch – om als jonge trainer overeind te blijven.

Niet veel ouder dan Heitinga

Hiddink zelf kreeg na zijn voetballoopbaan snel de kans om aan de slag te gaan als trainer. Eerst bij De Graafschap, maar binnen de kortste keren was hij eindverantwoordelijk bij PSV. Hij was niet veel ouder dan Ajaxtrainer John Heitinga nu is, en won vrijwel meteen de Europa Cup I.

Hij vindt het mooi om te zien hoe een nieuwe generatie Nederlandse trainers zich aandient en profileert. Hij spreekt bewonderend over Arne Slot, die Feyenoord op een moderne en uitgenaste (in Hiddinktaal) wijze laat voetballen – en winnen. Het werk van Pascal Janssen bij AZ kan hem bekoren. En de eerste stappen van Ruud van Nistelrooij bij PSV en Heitinga bij Ajax noemt hij interessant. Die laatste twee hadden gerede twijfel voordat ze aan hun klus begonnen, maar Hiddink wuift hun gebrek aan ervaring weg. “Ze zijn al een jaar of zes tot acht bloedserieus met dit vak bezig. Je moet toch een keer beginnen?”

Hiddink nam Van Nistelrooij in zijn tweede periode als bondscoach van Oranje (2014-2015) als assistent op in zijn staf, zoals hij dat op het WK 1998 deed met oud-spelers Ronald Koeman, Frank Rijkaard en Johan Neeskens. Hij liet ze ruiken aan het trainersvak, en hij pushte ze waar nodig. “Van Nistelrooij had net zijn diploma Trainer/Coach I gehaald. Hij vond dat wel even genoeg. Ik zei: jij gaat dat hoogste diploma wel halen, vriend. Nu zit je in de modus van studeren, over vijf jaar heb je geen zin meer. Hij heeft geluisterd en is bij PSV aan de slag gegaan, in de jeugd, bij het tweede elftal.”

Verre van gemakkelijk seizoen

Als het zo uitkomt, kletsen de twee nog weleens bij. Van Nistelrooij beleeft een verre van gemakkelijk seizoen. Hiddink ziet een trainer die soms moeite heeft zijn emoties te kanaliseren. Lachend: “Ruud ten voeten uit. Hij kon als speler ook exploderen, naar medespelers, de arbitrage, zijn coach. Je moet jezelf niet veranderen, maar ook niet op de kast laten jagen. Ruud staat nog met een half been in dat veld. Ik was in het begin ook meer supporter van mijn eigen ploeg dan coach. Totdat ik dacht: luisterde ik als voetballer wel naar die man die druk stond te roepen en te gebaren langs de lijn? Nee. Bovendien: je reageert als coach altijd op dingen die net zijn gepasseerd. Te laat dus. Ik heb geleerd wat meer achteruit te stappen en de juiste momenten te kiezen om de zaken in het veld bij te sturen.”

Hiddink mag graag ‘buurten’, en niet alleen bij zijn oude club PSV. Hij bezocht onlangs de jeugdwedstrijd van AZ tegen Real Madrid in de Youth League, en binnenkort gaat hij een boom opzetten met hoofdtrainer Pascal Jansen. Met AZ-directeur Robert Eenhoorn sprak Hiddink in het verleden meermaals toen die de honkbalsport wilde verruilen voor de voetbalsport. En hij is aan het sparren geslagen met Nigel de Jong, de nieuwe technisch directeur van de KNVB. Een aanstelling die veel wenkbrauwen deed fronsen. “Ik vind het een heel goede keuze. Nigel is een intelligente man, die tijdens en na zijn carrière verschillende studies heeft gevolgd. Hij heeft zakelijk aan de weg getimmerd en toont een grote ambitie. Dat moet je als bond omarmen.”

Nog één officiële functie

Het is een voorwaarde voor de positie die Nederland inneemt als ‘ontwikkelingsland’, om jonge mensen uit eigen opleiding te binden en kansen te bieden, of dat nou voetballers zijn, trainers of bestuurders. Hiddink zelf bekleedt nog één officiële functie: voorzitter van de vereniging Coaches Betaald Voetbal. Maar dat is overzichtelijk, met eens in de paar maanden een vergadering. Hij is weleens gepolst voor een rol van commissaris, maar daarvoor heeft hij bedankt. “Daarin voel ik me te beperkt. Als ik iets zie, wil ik spontaan mijn mening geven. Of niet, dan wil ik alleen lekker voetbal kijken. Als commissaris loop je half in het gelid.”

Hiddink bepaalt zijn eigen agenda en zijn mening ventileert hij rechtstreeks naar de mensen die het aangaat. Ook de talkshowtafels mijdt hij. “Er wordt veel gepraat en weinig geluisterd.” Voor het sportcafé van Radio Noord-Holland op de zaterdagochtend, maakt hij af en toe een uitzondering. “Omdat ernst en luim er mooi samenvallen. Rinus Israel is vaste gast, en de excentrieke voorzitter van Telstar, Pieter de Waard, schuift soms aan. Zij verstaan de kunst van het relativeren.”

Over de kunst van het relativeren gesproken: staat Hiddink eigenlijk nog op het voetbalveld met Sjaak Swart? “Als mijn knie straks op orde is na een operatie kan ik nog wel een paar jaartjes mee. Twee keer per week een rondootje bij Zeeburgia in Oost met mannen als Sjaak, Danny Muller, Olaf Lindenbergh, Aron Winter. Het is goed om te blijven bewegen. Maar daar moet wel een balletje bij.”

