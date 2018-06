In deze shirts speelt Ajax komend seizoen

Vrijdag presenteerde de club het shirt dat komend seizoen tijdens wedstrijden in de Johan Cruijff Arena om de schouders van de selectie zit. Dat is opmerkelijk genoeg maar moeilijk te onderscheiden van het thuisshirt dat Ajax in het seizoen 2012/2013 droeg.



Rode strepen

Zo zijn de rode strepen van kledingsponsor Adidas terug op de mouwen en heeft het shirt een v-hals. Anders is het ruitmotief dat in de rode baan verwerkt is: gebaseerd op, zoals de club het noemt, het succes dat het Nederlands elftal behaalde in 1988 met Ajax-spelers als Aron Winter, Marco van Basten en Frank Rijkaard.