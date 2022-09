In de wereld van Max Verstappen lijken foutjes en onzekerheden uitgestorven: ‘En hij is nog geen 25’

Max Verstappen viert feest met zijn team. Beeld ANP

Vanaf de rand van de tribunes langs het laatste rechte stuk naar de finish knalde het vuurwerk sierlijk omhoog. Zodra Max Verstappen de Arie Luyendykbocht uit raasde, werd hij begeleid door een sierlijke vonkenregen en een oorverdovend kabaal. De sfeeractie van de organisatie van de Dutch Grand Prix was symbolisch voor de situatie waarin de beste Formule 1-coureur van dit moment zich heel het weekend al in bevond. Als de leider in het wereldkampioenschap ergens verscheen, leek het alsof er een explosie plaatsvond.

Overal waar Verstappen was, was er uitzinnige chaos. Gekte die bestond uit een mengelmoes van grenzeloze adoratie, torenhoge verwachtingen en pure blijdschap. En hijzelf moest te midden van al die emoties koelbloedig blijven. Elke vuurwerkbom die hij tegenkwam vakkundig ontmantelen, om ervoor te zorgen dat die niet te vroeg af zou gaan. Het feestje uitstellen tot het moment waarop hij het zelf ook daadwerkelijk verdiende. Als hij de vurige hoop van zo’n beetje heel de natie had beantwoord met weer een overwinning voor eigen publiek.

Het was nogal een opdracht. Er rustte een druk op zijn schouders waar menig jongeman van 24 jaar oud zich totaal geen raad mee zou weten. Het was precies wat Helmut Marko benadrukte toen hij de zege van Verstappen probeerde te analyseren. “Het is ongelooflijk,” zei de 79-jarige adviseur van Red Bull. “Max is fantastisch. Hij kon de druk weer aan, was volledig gefocust op de race. Deze jongen is nog geen 25 jaar oud, maar als hij in de auto stapt, is hij volledig in zijn eigen wereld. Echt ongelooflijk.”

En in die eigen wereld van Verstappen lijken foutjes en onzekerheden te zijn uitgestorven. Dat bewees in Zandvoort nog maar eens. Door op zaterdag poleposition te pakken in zijn laatste poging. Met een dag later een uitstekende start van de Grand Prix, waarna hij Charles Leclerc vakkundig kansloos liet. Door evenwichtig te overleggen met zijn team over de strategie en adequaat te handelen naar de omstandigheden. En toen de situatie er onverhoopt voor zorgde dat hij toch nog een inhaalactie nodig had om de Dutch Grand Prix te kunnen winnen, had hij zijn auto al naast die van Lewis Hamilton gezet toen de groene vlag nog amper had gewapperd.

Daarmee verzorgde hij het mooiste siervuurwerk van het weekend hoogstpersoonlijk, tot grote vreugde van het uitzinnige Nederlandse publiek. Dat Verstappen daadwerkelijk in staat is om zich af te sluiten van de gekte op de tribunes liet hij even later blijken. Toen hem werd gevraagd hoeveel deze zege voor hem betekende, zei hij niets over emoties, maar begon hij droogjes over bandenkeuzes en strategie. “Deze overwinning voelt als een extra mooie beloning, omdat we onze strategie niet konden volhouden en het een moeilijke race was voor ons,” zo hield hij het technisch, in zijn hoofd nog steeds puur en alleen bezig met zijn prestatie in de auto.

Even later ging hij toch nog in op zijn gemoedstoestand tijdens het knotsgekke weekend in zijn thuisland. “Op de grid denk je niet na over hoe speciaal alles is,” uitte hij zijn gevoelens. “Dan ben ik gefocust op wat ik in de auto moet doen. Maar natuurlijk is het leuk om het publiek te zien en de gekte op de tribunes te ervaren. Ik waardeer het allemaal heel erg. Maar als sportman ben je gefocust op je werk, dat is wat je tijdens de race doet. Na afloop neem je alles in je op en natuurlijk was dit een heel speciaal weekend voor mij. Het is geweldig om te zien dat al die fans zijn gekomen om me aan te moedigen.”

Met 105.000 waren ze, die fans van hem. En Verstappen beloonde ze door ze te laten zien dat hij momenteel de beste Formule 1-coureur ter wereld is. “Maar dat is ook een teamprestatie,” gaf hij aan. “We zijn met heel het team ontzettend gemotiveerd. We willen altijd beter worden, zelfs nu we winnen. Want ook nu zijn er nog dingen die beter kunnen.” Hij benadrukte met die woorden nog maar eens zijn grenzeloze focus. En hij gaf er zijn supporters een vrijbrief mee om heel veel van hem te blijven verwachten en chaos te creëren als hij in de buurt is. Want als het aan Verstappen ligt, wordt er de komende jaren nog heel veel vuurwerk voor hem afgestoken.