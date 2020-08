In de onderbezette Arena klonk alleen gejoel voor bierverkopers

Supporters mogen na maanden weer de Johan Cruijf Arena in. Beeld Elmer van der Marel

Nog snel wordt er een kroketje weggewerkt in de schaduw, iemand trekt een half literblik bier open en op terrassen ontmoeten supporters elkaar. Het is een stuk rustiger rond de Johan Cruijff Arena dan bij een voetbalwedstrijd voor corona, maar, zegt een medewerker van Febo, terwijl hij mayo in een frietbakje pompt en in de richting van de rij voor zijn kraam knikt: “Het begint weer ergens op te lijken.”

Het is lang geleden dat het plein voor het stadion zoveel Ajaxshirts telde, of Ajaxmondkapjes. Begin augustus speelde Ajax na bijna een half jaar voor het eerst in de Arena, maar bij het oefenduel tegen FC Utrecht donderdagavond mocht dat ook weer met beperkt publiek op de tribune. 4500 kaarten waren beschikbaar voor seizoenkaarthouders van Ajax, slechts 2800 werden er verkocht. De coronarestricties zouden de lol eraf halen.

Dat geldt echter niet voor de supporters die wel naar het stadion zijn gekomen. Zij zijn blij dat hun shirt weer uit de kast kan, ze hebben er zin in. “We mogen eindelijk weer, hier moet je gewoon bij zijn,” zegt Stan Pijnenburg (24) uit Den Bosch. “Ik heb nog nooit zoveel zin gehad in een oefenwedstrijd,” zegt ook vriend Sjerwin Voets (24). Ze zitten te wachten totdat ze naar binnen mogen, een van de maatregelen.

Eigen tijdslot

Bezoekers mogen nadat ze een gezondheidscheck via de app hebben gedaan naar binnen in hun eigen tijdslot van vijftien minuten. Zo wil de Arena grote drukte bij de ingang voorkomen. Dit betekent wel dat sommigen al anderhalf uur voordat de wedstrijd begint op hun stoel, alleen in de eerste ring, zitten te wachten. Zij moeten ook zoveel mogelijk op hun plek blijven zitten en voor mensen met een zwakke blaas kan het nog wel eens een lange avond worden, want ook toiletgebruik moet beperkt blijven tot het minimum. Een mondkapje op, is dan weer niet nodig.

Net als buiten moet in het stadion 1,5 meter afstand worden gehouden en voor de tribune geldt: tussen de bezette stoelen zitten vijf lege. Maar mogelijk de moeilijkst vol te houden maatregel is het zing- en schreeuwverbod in het stadion. Je windt je misschien minder op, wat vast beter is in deze hitte, maar voor aanmoedigen moet je opeens creatief zijn.

“Normaalgesproken ben ik bij een doelpunt door het dolle. Nu zit er niet zoveel spanning op als bij een gewone wedstrijd, dat scheelt,” zegt Pijnenburg. “Maar we zitten zo ver uit elkaar, als er wordt gescoord dan kunnen wel met elkaar Facetimen, ofzo.”

‘Goed aanpakken’

Klappen dan maar? Sommigen denken aan zwaaien, “opveren misschien?” Eén ding is duidelijk: de fans zullen zich inhouden, vooral niet te hard gaan, “we moeten het nu goed aanpakken,” anders is er misschien geen volgende keer.

Het blijkt in de praktijk behoorlijk te lukken. Bij een doelpunt van Zakaria Labyad in de vierde minuut wordt er vooral geapplaudisseerd en wat gejoeld. Sommigen gaan staan, maar eigenlijk iedereen blijft keurig bij zijn plek. Af toe hoor je tijdens de wedstrijd een kreet, maar er klinkt geen gezang. Wel gaat er opeens gejuich op als de bierverkopers de tribune op komen.

Ben Bakker (71) uit Heerhugowaard is met zijn 12-jarige kleindochter Nikki bij de wedstrijd, want het zou dit jaar zomaar eens de enige keer kunnen zijn. “De ambiance is door die maatregelen misschien wat schraal, maar als er maar gevoetbald kan worden. En dan zitten we hopelijk volgend jaar weer gewoon in een vol stadion te kijken.”