In de mallemolen van Ajax duizelt het NEC

De Amsterdammers lagen na één helft op koers om de recordscore tegen VVV (13-0) uit de boeken te schieten. Het gepromoveerde NEC bakte er niet veel van. Om niet te zeggen: niks. Het was prijsschieten. Na twintig minuten stond het al 4-0, de snelste voorsprong van Ajax in de eredivisie sinds 1966, toen de Amsterdammers tegen Elinkwijk via Johan Cruijff in de negentiende minuut de vierde treffer maakten.

Hoofdrollen waren er voor Dusan Tadic en Noussair Mazraoui. De rechtsback, aangever van het openingsdoelpunt van Sébastien Haller, maakte zelf op voortreffelijke wijze 2-0. Zijn duikkopbal na een voorzet van Tadic was van een grote schoonheid.

Zou Mazraoui (23) weten wie Beb Bakhuys is? De Oranje-international introduceerde de vallende kopbal op 11 maart 1934, in een interland tegen België. Bakhuys maakte zijn doelpunt destijds ook in een doelpuntrijke wedstrijd; het Nederlands elftal won de Derby der Lage Landen met 9-3.

Mazraoui was een voortdurende plaag voor de NEC-defensie, hoewel de samenwerking met rechtsbuiten Steven Berghuis voor verbetering vatbaar is. Berghuis zelf moet zijn draai ook nog vinden na zijn pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. Hij was weliswaar betrokken bij de 5-0, een snelle counter die hij collegiaal aflegde op Tadic, maar Berghuis zal vooral moeten wennen aan het feit dat bij Ajax niet alle ogen onmiddellijk op hem gericht zijn zodra er aan een aanvalsopzet wordt begonnen.

Staande ovatie

Ajax heeft genoeg creatieve geesten, op alle delen van het veld. Van achteruit waren ook Daley Blind (linksback ditmaal) en Jurriën Timber stuwende krachten. Tussen alle architecten in is Edson Álvarez de opzichter. Hij maakte zaterdag zijn rentree nadat hij met Mexico de finale van de Gold Cup had gespeeld. Álvarez vertoonde geen spoor van ontwenning. De centrale middenvelder pikte de draad weer op waar hij in mei gebleven was.

Hij liep op zijn herstel- en sloopwerk geregeld Lasse Schöne tegen het lijf. Hij beleefde een zure avond. De kleine spelmaker van NEC was kort vóór de wedstrijd nog in het zonnetje gezet door Ajax’ technisch directeur Marc Overmars, maar hij had zich zijn afscheid voor het Ajaxpubliek (37.500) heel anders voorgesteld. De mallemolen van Ajax draaide in de eerste helft zó hard, dat de NEC-spelers duizelig alle kanten op renden behalve de goede, terwijl trainer Rogier Meijer steeds witter wegtrok aan de zijlijn.

Schöne werd in de tachtigste minuut uit zijn lijden verlost. Hij kreeg een staande ovatie van het Ajaxpubliek.

Ajax liep lang voor op de VVV-barometer. In Venlo maakte Tadic in de 44ste minuut 0-4. Zaterdagavond schoot de Serviër nummer vier en vijf nog voor de 40ste minuut tegen de touwen. De tweede helft bood echter minder vertier en vooral minder goals.