In De Kuip krijg je altijd een minuut of tien extra waar voor je geld, daar duurt een wedstrijd langer

Een 9 voor Oussama Tannane

Zijn pass op Calvin Verdonk, ooit Feyenoordjeugd, was prachtig. ‘Daarvoor ga je naar het stadion’, zoals de mensen zeggen. In het geval van De Kuip krijg je dan altijd een minuut of tien extra waar voor je geld, want in De Kuip duurt een wedstrijd langer dan verwacht. Dat is behalve een aanslag op de rechtvaardigheidsgevoelens van tegenstanders ook belastend voor de conditie van de eigen spelers. Ze konden niet meer tegen NEC. Desondanks wrongen ze er een gelijk spel uit, hoewel NEC gewoon met 2-0 leidde voordat de factor extra tijd in het geding kwam. Heel kort na het begin van de wedstrijd deed Quilindschy Hartman wat overwerk met een tackle die geen beenbreuk veroorzaakte, maar ook geen rode kaart tot gevolg had. Nee, er was geen VAR. Dat paste in het beleid om Feyenoord altijd extra minuten te gunnen.

Quilindschy Hartman van Feyenoord in duel met Oussama Tannane (NEC), tijdens de achtste finale van de KNVB-beker woensdag. De penalty's brachten Feyenoord na de gelijke eindstand (4-4) een ronde verder. Beeld ANP

