In de 76ste minuut breekt de Groningse dijk alsnog

Ajaxspelers na de 1-0. Beeld BSR Agency

Vorig seizoen hield Klaas-Jan Huntelaar Ajax op kampioenskoers door in stadion Euroborg het winnende doelpunt te maken tegen FC Groningen. Tegen die ploeg scoorde hij zaterdagavond opnieuw, maar pas nadat Lisandro Martínez de ban had gebroken.

Was dat Martínez’ eerste doelpunt voor Ajax?

Ja. En een heel belangrijke. Een overwinning leek voor de Amsterdammers in de 76ste minuut ver weg. De thuiswedstrijden verlopen dit seizoen vrijwel allemaal volgens hetzelfde patroon: Ajax valt aan, de tegenstander verdedigt en countert. FC Groningen deed dat best overtuigend. Ze zochten snel de sterke spits Charlison Benschop en kregen zelfs wat kansen via Django Warmerdam en Deyovaisio Zeefuik, twee oud-Ajacieden.

Hoe kreeg Martínez de tegenstander alsnog op de knieën?

Met een schot van afstand. Een geplaatst schot, met de binnenkant van zijn linkerwreef. Een verrassende uithaal, want de doelpogingen die de Argentijn eerder in de wedstrijd had ondernomen, waren tamelijk kansloos.

Opvallend dat Ajax een poging uit de tweede lijn nodig heeft voor de zege.

Vooral gezien de enorme hoeveelheid kansen die het elftal creëerde binnen het strafschopgebied. Quincy Promes, Hakim Ziyech, David Neres (tweemaal), Dusan Tadic en Donny van de Beek kregen de bal op minder dan tien meter niet over de doellijn. Keeper Sergio Padt hoefde alleen op de inzetten van Ziyech en Van de Beek redding te brengen, de rest rolde naast of vloog over het doel.

Waardoor brak de Groningse dijk alsnog?

Scheidsrechter Björn Kuipers gaf Warmerdam in de 74ste minuut zijn tweede gele kaart voor het tijdrekken bij een inworp. Warmerdam was amper in de catacomben verdwenen of de tien veldspelers van FC Groningen verloren Martínez uit het oog. Hij kreeg alle ruimte om de bal in de verre hoek te krullen. Invaller Huntelaar pikte daarna nog zijn goaltje mee.

Hoe lang heeft Ajax nu niet meer verloren in de Johan Cruijff Arena?

Sinds de dramatische nederlaag tegen Tottenham Hotspur heeft Ajax acht keer gewonnen: drie Europese duels, de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en vier competitiewedstrijden.