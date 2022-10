Ik zou niet kiezen voor Peter Bosz

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Mauricio Pochettino

Nu het speculeren over een nieuwe trainer voor Ajax toch is begonnen, beetje vroeg naar mijn smaak, zou ik niet kiezen voor Peter Bosz, tenzij je Berghuis en Taylor als nieuwe centrale verdedigers ziet. Ja ja, ik overdrijf, vertel mij wat. De hyperbool is het verdienmodel van de columnist, een métier dat ik sinds augustus 1973 beoefen. Mijn kandidaat is Mauricio Pochettino. Mocht Ajax hem willen benaderen, laat hem dan niet bellen door een ondergeschikte. De man is Argentijn. Dan wordt het tijd dat Van der Sar uit zijn schulp kruipt en zelf de telefoon pakt. Pochettino voelt zich onmiddellijk gewaardeerd. Desnoods afspraak maken in Buenos Aires, of waar deze wereldburger ook woont. Vraag of hij kan leven met Blind als td. Zo ja, vastleggen met handdruk. De man is steenrijk, veel meer dan Tadic hoeft hij niet te verdienen.

Mauricio Pochettino. Beeld AFP

