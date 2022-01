‘Ik zie niet zo 1-2-3 een basisplaats voor Bergwijn bij Ajax’

Speelde FC Utrecht soms te aanvallend (en dus naïef)? “Nee,” zegt Dick Sintenie, “ik denk dat Ajax gewoon heel goed was en dat het niet zo veel uitmaakte hoe Utrecht speelde.”

Het was een bewogen winterstop voor Ajax. De club verliet het trainingskamp in Portugal, besloot spelers die positief testten op corona tegen de quarantainevoorschriften in naar huis te vervoeren, David Neres werd verkocht en... Brian Brobbey keerde terug. Twee goals in Utrecht; wat een comeback.

Maar wat gaat er gebeuren als Sébastien Haller terug is uit Afrika? Wordt Brobbey dan niet ‘gewoon’ bankzitter, net als een jaar geleden? En hoe zijn de perspectieven voor Stevie Bergwijn eigenlijk, als die komt? “Ik zie niet zo 1-2-3 een basisplaats voor hem,” zegt Jesse ter Haar.

Hoe dan ook: Ajax kan ontspannen en vol zelfvertrouwen toewerken naar de bekerkraker tegen Excelsior Maassluis (donderdag) en de competitietopper tegen PSV (zondag). Welke absentie zal zich erger doen voelen: Haller bij Ajax of Sangaré bij PSV? Aan de Branietafel weten ze het wel.

