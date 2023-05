Ik was net op tijd om Frenkie een kopballetje te zien stiften op Alba

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 9 voor Frenkie de Jong

Net op tijd zette ik de tv aan voor een uitbarsting van superieure passing door De Jong.

Hij stuurde Pedri diep, die werd neergelegd door een Osasuna-speler. Rode kaart. Drie minuten later gaf De Jong een nonchalante bal over vijfentwintig meter naar de tweede paal waar Koundé niet kon koppen door een struikeling. Twee minuten daarna passte Frenkie over vijftig meter op Raphinha. De keeper kwam uit en kreeg net geen rood. Intussen bleef het maar 0-0, terwijl Arsenal-Chelsea was begonnen. Dat werd zappen, hoewel ik daar een hekel aan heb. Ik ken steeds meer mensen, jong zijn ze en flexibel, die op hun schoot naar het tweede scherm van de laptop kijken. Ik was net op tijd terug in Spanje om Frenkie een kopballetje te zien stiften op Alba: 1-0. Zijn voorhoofd was pomerans geworden, zijn nek de keu.

