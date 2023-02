Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Pep Guardiola

“Als jullie tegen me liegen, stap ik op,” aldus Guardiola in mei tegen de directie van Manchester City. De club ligt onder vuur nu hij, na een transferperiode waarin Chelsea 370 miljoen euro heeft uitgegeven, wordt beschuldigd van ruim honderd overtredingen tegen nationale en internationale financiële regels. Zo zou voormalig coach Mancini behalve zijn geboekstaafde salaris, ook nog een maandelijkse extra bonus uit Dubai hebben ontvangen. Ik vind het moeilijk om voetballers als De Bruyne te zien als medeschuldigen aan fraude van de bazen. Het is niet te doen om de spelers, het voetbal zelf, in één adem te noemen met de bestuurders van Real Madrid, City, Juventus en Barcelona. Het is zonde dat het betaalde voetbal altijd mensen heeft aangetrokken die zich op de rand van criminaliteit of eroverheen bewegen. Uiteindelijk ga je het bederf wél terugzien op het veld.

Trainer Pep Guardiola van Manchester City. Beeld ANP / EPA

