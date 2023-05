Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 6 voor Pier Eringa

De voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), een man met de voetbalvoornaam Pier, gaat mensen met een Ajax-achtergrond benaderen voor de functie van ceo. Ik vind Ajax-achtergrond even onheilspellend klinken als Ajax-dna. Er stond zelfs ergens dat de kandidaat een oud-voetballer moet zijn, maar zo beperkt lijkt Eringa me niet. Hij ziet ook oud-voetballers in talkshows optreden. Is Ajax-dna vrouwenvoetbal zo minachten dat een huldiging voor een titel het laatste is wat in je opkomt? Ten Hag had het Ajax-dna van een Weghorst. Hij deed het goed als hoofdcoach. Heitinga stikt van het Ajax-dna en als trainer? Geen commentaar. Bestaat Ajax-dna uit afgunst op persoonlijk aansprakelijke bestuurders die gehonoreerd willen worden voor een rotbaan? Jaloerse Volendammers die meteen naar De Telegraaf sprinten op hun oude beentjes? Ajax-dna is een criterium van niks. De rvc moet gewoon op zoek gaan naar de meest geschikte kandidaat.

Pier Eringa. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

