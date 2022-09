Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Kylian Mbappé

Kijkend naar de cijfers, zag ik dat er tweeënhalf keer zoveel mensen naar de vrouweninterland tegen IJsland hebben gekeken als naar Paris Saint-Germain-Juventus. Hoe komt dat? Is dat het Verstappensyndroom? Ik denk het niet. Bij vrouwenvoetbal is per definitie nauwelijks sprake van het F1-seksisme. Ik schaam me bijna dat ik tot de minderheid van Mbappéfans behoor. Niet tijdens de wedstrijd. Hij speelde een geweldig eerste half uur met twee doelpunten, één na een geraffineerd lobje van Neymar. Geen voetballer op dit niveau kan die intensiteit volhouden. Na rust zag hij Neymar, alleen voor de keeper, over het hoofd en schoot een bal ver naast en over. Galtier wisselde Messi en liet Mbappé staan. Ik heb het wisselbeleid van Tuchel dinsdag niet gevolgd, ik wist alleen dat Ziyech er na rust in mocht, maar kennelijk was het zo beroerd dat zelfs Amerikanen het konden zien.