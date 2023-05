Ik mag hier niet te hard jubelen over Jorrel Hato, want dat vinden aanhangers van andere clubs niet leuk

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8+ voor Jorrel Hato

Het is ook niet zo dat ‘de 17-jarige Hato’ over een maand 18 wordt hè. Hij is pas twee maanden 17. En dan aan de basis staan van het eerste doelpunt. Ook bij het doelpunt van Brobbey was hij betrokken. Voorassist in mijn en zijn boekje opgetekend. Hato is een van die jeugdspelers die ik heb gemist door corona, toen we twee jaar niet naar De Toekomst konden. Ik mag hier niet te hard jubelen, want dat vinden aanhangers van andere clubs niet leuk. Eén puntje van kritiek dan maar, anders worden ze gek, die uitfans: de spits van FC Utrecht had natuurlijk niet mogen scoren tegen Hato. Maar goed: De Ligt hebben we in zo’n situatie een paar keer zelfs zien omvallen. Of een gekke handsbal zien maken. En: Tadic dook daar ook plotseling op. Deed helemaal niets.

Jorrel Hato. Beeld Pro Shots/Toon Dompeling

Luister onze Ajaxpodcast Branie