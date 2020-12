‘Ik maak je af’: stemming bij voetbalclub SDZ loopt uit de hand

Kinderen trainen bij voetbalclub SDZ. Beeld Dingena Mol

De gemoederen bij de club uit West, met de voetbalvelden aan de Transformatorweg, lopen de laatste maanden vaker hoog op. Er ontstond een strijd om de macht nadat het interim-bestuur sneuvelde. Twee kandidaat-besturen vechten elkaar al weken de tent uit en maandag moet een Algemene Ledenvergadering uitwijzen wie de club de komende jaren mag aansturen.

Of die ledenvergadering echt doorgang vindt, is zelfs een paar uur van tevoren nog allerminst zeker. De twee bestuursleden die de club vertegenwoordigen tot er een nieuw bestuur aangewezen wordt, Frits Bergsma en Jeroen Fraza, zijn per direct gestopt nadat ze op zondag werden bedreigd en geïntimideerd door tientallen leden van de club.

Verschillende leden gingen flink tekeer tegen hun bestuursleden. ‘Op het moment dat onze gezinnen worden bedreigd, wordt een grens overschreden,’ schrijven Bergsma en Fraza in een brief aan de leden. Omstanders beweren dat teksten als ‘ik maak je af’ en ‘ik maak je helemaal kapot’ zijn geroepen naar Bergsma en Fraza.

Drie politiewagens

Mensen waren zondag samengekomen bij het sportcomplex van SDZ om alvast hun stem uit te brengen op een nieuw bestuur. Om deze mogelijkheid was gevraagd omdat niet alle leden er gerust op waren dat hun online stemmen op maandag goed zouden doorkomen. Bergsma en Fraza gaven daarom iedereen de mogelijkheid om tussen 13.00 uur en 15.00 uur in het clubhuis te stemmen. Een persoon per keer werd toegelaten, zodat de coronaregels niet werden overtreden.

Dat laatste kon niet voorkomen worden. Drie politiewagens kwamen zondagmiddag ter plaatse om de menigte uiteen te drijven.

Door het opstappen van Bergsma en Fraza is het de vraag of de ledenvergadering maandagavond nog door kan gaan. Er is niemand meer die onafhankelijk de stemmingsprocedure kan leiden. Tot er definitief een nieuw bestuur komt, is de amateurclub uitkomend in de eerste klasse, totaal stuurloos. Niemand heeft de macht om beslissingen te nemen of de betalingen te doen.