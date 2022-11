Ik huiver voor de door anderen begeerde terugkeer van Bosz bij Ajax

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 7 voor Laurent Blanc

Vrijdagavond speelt Lyon tegen Nice, de vierde wedstrijd onder leiding van Blanc na het ontslag van Peter Bosz. Tijdens de rust zal Benzema de Ballon d’Or laten zien aan het publiek van Lyon, vermoedelijk het hoogtepunt van de avond. Want zoals Laurent Blanc verklaarde: “Het is niet gemakkelijk om een elftal weer op de rails te krijgen.” Het leek me geen compliment voor Peter Bosz. Blanc zette de middenvelder Mendes op het middenveld en de nummer 10 Aouar op nummer 10. Niet dat ze meteen de pannen van het dak speelden, maar voetballers hun natuurlijke positie laten innemen, lijkt me een goed begin. Daarom huiver ik voor de door mensen begeerde terugkeer van Bosz bij Ajax. De man is zo onorthodox en grillig in zijn speelwijze dat hij in staat zou zijn de rechtsbenige Rensch als linksback op te stellen.