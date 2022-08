Ik hoop dat Frenkie de Jong zo sterk zal zijn om Barcelona tot het uiterste te drijven

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Jorge Sánchez

Twee filmpjes heb ik bekeken van Ajax’ nieuwe rechtsback. Het was genoeg om te weten dat Rensch zich beter kan laten verhuren. Wat is het lekker om weer naar echt voetbal te kunnen kijken, naar het spelplezier van Neymar en Messi, het vloeiende middenveld van Brighton, de voeten van Veerman, de rush van Frenkie de Jong. Het lijkt allemaal zo voor de hand te liggen, voetbal is voetbal toch? Was het maar waar. Voetbal trekt tuig aan, ik heb het niet over de vrienden van Ihattaren, maar over bestuurderstuig zoals dat in Barcelona optreedt. Ik hoop dat De Jong zo sterk zal zijn om ze daar tot het uiterste te drijven, voorbij de deadline om nieuwe spelers in te schrijven, om dan op de laatste dag gedag te zwaaien tegen de nieuwe voetbalcultuur in Barcelona. Zelfs Xavi deugt niet meer.