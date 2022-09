‘Ik heb de hele nacht wakker gelegen, ging van opwinding naar nervositeit’

Nyck de Vries (Williams) voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix van Italië op het Circuit van Monza. Beeld REMKO DE WAAL / ANP

Hij is volledig gekleed in het donkergroen, de kleur van Aston Martin. In de hospitality unit van het Britse team heeft een flink aantal internationale journalisten zich om hem heen verzameld. Buiten alle georganiseerde persmomenten om, neemt Nyck de Vries even de tijd om vragen te beantwoorden. Een klein beetje over de vrije training die hij zojuist heeft gereden in de auto van Sebastian Vettel, maar vooral over zijn kansen op een stoeltje in de Formule 1.

Iedereen hangt aan zijn lippen als hij uitlegt waarom hij een kans verdient in de koningsklasse van de autosport. “Ik geloof dat ik niet zou misstaan op deze grid,” zegt hij. Hij wijst op zijn titels in de Formule E en de Formule 2. En op het feit dat hij nu in één seizoen in drie verschillende auto’s ervaring heeft kunnen opdoen in de Formule 1. Hij reed dit jaar vrije trainingen voor Williams, Mercedes en Aston Martin en is mede daardoor een van de veel terugkomende namen in alle speculaties over de startgrid van 2023.

Een dag later draagt hij zijn kenmerkende witte truitje weer. De kleuren van kledingmerk Tommy Hilfiger herkenbaar in de kraag. Het logo van Mercedes prominent op de rechterborst. In die outfit, zonder helm op, ziet de Formule 1-kijker hem wekelijks naast teambaas Toto Wolff staan. Overleggend over hoe Lewis Hamilton en George Russell optimaal kunnen presteren. Nu zit hij rustig een cappuccino te drinken als hij wordt gebeld. “Alex Albon is helaas ziek, waardoor ik hem de rest van het weekend moet vervangen,” verklaart hij. Hij moet zijn witte truitje vervangen door een blauwe race-overall.

Kwalificatie

En dus komt de droom die hij een dag eerder in het home van Aston Martin nog eens flink heeft onderstreept verrassend snel uit. Hij kríjgt een kans in de Formule 1, mág laten zien dat hij niet misstaat op die grid. En dat doet hij vrijwel meteen. Door in de kwalificatie van de Grand Prix van Italië sneller te rijden dan Nicholas Latifi, de andere Williamscoureur, en pardoes de eerste kwalificatieronde te overleven. Dertiende wordt hij. Goed genoeg om, door de vele gridstraffen die worden uitgedeeld omdat flink wat coureurs in Monza een nieuwe motor gebruiken, in zijn eerste race op het allerhoogste niveau vanaf P8 te mogen starten. Naast Max Verstappen, nota bene.

Het brengt De Vries opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Elke werknemer van Mercedes die hem tegen het lijf loopt, knuffelt hem stevig en feliciteert hem met zijn prestatie. Alpha Tauricoureur Pierre Gasly breekt in bij een interview van De Vries om hem een groot compliment te geven. Ook zaterdagavond laat geen journalist hem voorbij lopen zonder hem een vraag te stellen. En ook nu geeft hij uitgebreid antwoord. “Er zat meer in dan deze dertiende plaats,” uit hij opnieuw zijn grenzeloze ambitie. “Mijn run in Q2 was niet vlekkeloos, maar misschien verwacht ik te veel van mezelf. De druk die ik op mezelf leg, is groot. En ik kan mezelf nog extra druk opleggen door te denken dat dit dé kans is om te laten zien dat ik een kans in de Formule 1 verdien.”

‘Driver of the day’

Hij geeft ook aan te dromen van een punt. Maar in dromenland komt hij nooit terecht, hoewel het wel zo voelt, ook als hij niet slaapt. “De laatste 24 uur zijn een droom geweest,” zegt hij zondag na afloop van zijn eerste grand prix als Formule 1-coureur. “Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Ik ging van opwinding naar nervositeit. Waarschijnlijk heeft dat me nog geholpen ook. Want ik had geen tijd om na te denken en ik moest gewoon mijn werk doen. Mijn start was niet geweldig, maar goed genoeg. Daarna was bepalend dat ik in een ritme kwam. Ik ben heel blij met onze strategie en hoe we die hebben uitgevoerd. Niemand neemt die punten nog van ons af.”

Want die droom van zaterdagavond is ook nog werkelijkheid geworden. De Vries eindigt in Monza als negende. Hij evenaart de beste prestatie van Williams, dit seizoen. En hij wordt verkozen tot driver of the day. Hij staat wéér in het middelpunt van de belangstelling, ontvangt met een grote lach op zijn gezicht de complimenten van Verstappen, Hamilton en Wolff. Hij heeft laten zien dat hij niet misstaat op de Formule 1-grid en iedereen gunt hem zijn succes.