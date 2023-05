Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 5 voor Mathew Ryan

Niet dat AZ zijn verlies helemaal te wijten had aan Mathew Ryan, maar deze jongen is niet best op hoge ballen van opzij, een van de sterke punten van West Ham United. ‘Treur niet bij een nederlaag,’ schreef ik deze week. Ik had niet verwacht dat AZ zo dichtbij West Ham zou blijven.

David Moyes was ooit een goede trainer, die Wayne Rooney liet debuteren op zijn zestiende. Moyes was altijd een voorzichtige coach geweest, maar het talent van Rooney liet zich niet opsluiten in behoudzucht. Dat stukje voetbalgeschiedenis danken we aan Moyes. Sinds zijn jaar bij Manchester United, Moyes’ ontmoeting met het Peter Principle, is hij voorgoed gegrepen door voorzichtigheid als overlevingsmechanisme.

Pas toen Declan Rice zich donderdag ook met het voetballen van West Ham begon te bemoeien – al of niet op aanwijzing van Moyes, die hem waarschijnlijk liever achterin had gehouden – werd de zwakte van de AZ-keeper Ryan goed zichtbaar. Wat heeft Hobie Verhulst eigenlijk gedaan? Misschien heb ik te weinig AZ gezien om het keepersprobleem te kunnen beoordelen, maar die Ryan komt in de thuiswedstrijd beslist weer onder druk te staan zodra er corners voorwaaien of vrije trappen als knalvuurwerk op hem af komen. Als je in je zenuwen de neus van een tegenstander voor een bal aanziet, moet je misschien op corners trainen.

Ik las dat Cillessen na zijn blunder op zijn vrije dag naar de club was gegaan voor extra training. Het is een mooi voorbeeld voor Ryan, die wat mij betreft de hele week naar hoge ballen gaat springen, van tien uur ’s morgens tot vijf uur ’s middags. De verslaggever noemde Antonio ‘lomp’ en ‘houterig’. Misschien is hij dat, maar vooral is Antonio levensgevaarlijk. Hij maakte deze Conference League zes doelpunten en gaf twee assists in zeven wedstrijden. Nuttig lesmateriaal voor Beukema en Hatzidiakos? AZ is niet kansloos, hoewel de factor kans in dat samengestelde woord niet heel erg groot is.

Mathew Ryan. Beeld ANP

Een 8 voor Jean-Michel Aulas

Aulas, de ex-voorzitter van Olympique Lyon, kreeg bij zijn vertrek deze week 10 miljoen euro mee van de Amerikaanse eigenaar, plus een loge in het door hemzelf gebouwde stadion en een auto. Over drie maanden kopen ze van hem nog een paar aandelen voor 14,5 miljoen. De man leidde Lyon naar zeven titels, bouwde een nieuw stadion en zette een jeugdopleiding op touw die nog steeds talenten als Gusto, Caqueret en Cherki voortbrengt. Voorheen waren dat simpele talentjes als Ben Arfa, Fekir, Lacazette en Benzema. Alleen de laatste jaren viel het voetballend nogal tegen, wat hem ten slotte zijn baan kostte.

Jean-Michel Aulas. Beeld AFP

Een 9 voor Orkun Kökcü

Morgen wordt Feyenoord kampioen, vooral dankzij Kökcü en Slot. Ondanks middelmatige spelers op sommige plekken is de trainer erin geslaagd de posities en taken zo goed te beschrijven en voor te kauwen, dat iedereen – basis en reserves – zijn functieomschrijving begreep. Via Arne Slot bereikten Geertruida en Wieffer vroegtijdig het Nederlands elftal.

Sommige voetbalelftallen worden wel vergeleken met een machine. Dat is Feyenoord, een onstuitbare machine gegrondvest op onbaatzuchtigheid, discipline en Kökcü. De scouting ziet er goed uit: Zerrouki is een mooie aankoop. In de coulissen gluurt Robin van Persie om de hoek van het gordijn. Hij groeit het volgend seizoen door naar Feyenoord O17. In de toekomst verwacht ik vader en zoon bij het eerste.

Orkun Kökcü. Beeld Kay Int Veen/Pro Shots

