Ik had graag enig gemopper van Erik ten Hag gehoord over Mason Greenwoods rehabilitatie

Beeld Artur Krynicki

Een 5 voor Erik ten Hag

Erik ten Hag hoeft de beslissing niet te nemen. Als zijn ceo Richard Arnold besluit dat Mason Greenwood terugkomt in de selectie van Manchester United, zou het misschien te veel gevraagd zijn van een hoofdcoach om daarvoor te gaan liggen. Toch had ik graag enig gemopper van de technische staf gehoord. We herinneren ons de audiotape waarin Greenwood zijn verkrachting of poging daartoe verbaal begeleidt. Dat is geen fijn fragment. Dat het Openbaar Ministerie geen aanleiding zag de zaak voort te zetten, betekent niet dat daarmee die tape is gewist. Dat de kwestie nog steeds boven Old Trafford hangt, duidt niet op veel zelfvertrouwen bij de directie. Stel dat het waar is dat ze het eind van het WK afwachten en de speelsters van United zouden bezwaar maken tegen Greenwoods rehabilitatie, wordt het zwijgen van Ten Hag ineens dubieus, niet?

Luister onze Ajaxpodcast Branie