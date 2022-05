‘Ik gooi elke vezel in de strijd om te winnen’

Nico Tagliafico: 'Ik ga zonder terughoudendheid het gevecht aan, ik ben niet bang om pijn te lijden.' Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

“Een mooie prestatie van Feyenoord om de finale van de Conference League te halen. Ik heb niet gekeken naar de wedstrijd tegen Olympique Marseille, voor mij was dat etenstijd. Feyenoord is de rivaal van Ajax, ik bewaar goede herinneringen aan de klassiekers. Ik heb ze geloof ik allemaal gewonnen. Ik maakte zelfs mijn debuut tegen Feyenoord, in de Johan Cruijff Arena. We wonnen, ik gaf een assist op Donny van de Beek en werd uitgeroepen tot ‘man of the match’. Daar kun je alleen maar van dromen, om zo binnen te komen bij je nieuwe club. De assist die ik gaf in de laatste klassieker, was nog belangrijker: Antony maakte vlak voor tijd 3-2, de winnende. Ik werd gek van vreugde.”

AEK Athene

“Het was de eerste groepswedstrijd in de Champions League in het seizoen 2018-2019. We hadden drie kwalificatieronden overleefd, maar AEK was mijn eerste officiële wedstrijd in de Champions League. We wonnen met 3-0 en ik maakte twee doelpunten. Dat had ik zelfs niet dúrven dromen. Ik had in mijn carrière nog nooit twee keer gescoord in een wedstrijd. Als ik gestopt ben met voetballen en ik schrijf een boek, dan komt dat er allemaal in: die wedstrijden tegen Feyenoord, die tegen AEK.”

“Er ontstond al snel een speciale band met het publiek. De supporters zagen hoe ik voetbal beleef, hoe ik me inzet. Dat maakte kennelijk indruk. Ik weet niet of ik mezelf als voetballer in één woord zou kunnen omschrijven, maar het eerste wat in me opkomt is: passie. Ik gebruik elk lichaamsdeel, elke vezel zelfs, om te winnen. Voor het team, voor de club, voor de fans. Dat typeert mij.”

Koppen

“Het is mijn specialiteit. Dat vinden veel mensen vreemd, want ik ben best klein voor een voetballer. Ik heb er veel op getraind, als kind al. Ook in kopduels gooi ik alles in de strijd. Timing is belangrijk, sprongkracht en koptechniek, maar het belangrijkste is dat je geen angst kent. Dat heeft wel consequenties. Soms raak ik geblesseerd of kom ik in botsing met een ploeggenoot. Maar ik ga zonder terughoudendheid het gevecht aan, ik ben niet bang om pijn te lijden. Vroeger was ik in het veld nog erger, agressiever. Ik ben nu kalmer dan vier jaar geleden toen ik naar Nederland kwam. Ik heb veel geleerd in deze competitie. Scheidsrechters houden me ook in de gaten, ik kan niet meer tot het uiterste gaan – míjn uiterste dan. Buiten het veld ben ik overigens heel rustig.”

Galo

“Dat is onze hond. Hij lijkt erg op mij. Hij is erg rustig, maar als hij op iets gefocust is of als je te dichtbij komt, dan kan hij heel agressief zijn. Hij wil bijten als hij geïrriteerd raakt – het kan zijn dat hij dat van mij heeft. Galo is een Franse buldog, heel intelligent. Hij was voor mijn vrouw en mij een welkome afleiding tijdens de lockdowns. We hebben veel met hem gewandeld. Voor mij als voetballer was het stopzetten van de competitie in maart 2020 de slechtste periode in mijn leven. Ik had nog nooit langer dan twee weken vakantie gehad. Nu konden we anderhalve maand niet trainen. Vijf maanden zonder wedstrijd. Het kostte mij veel moeite om terug te keren op niveau.”

“Om te bewegen zijn mijn vrouw en ik fitnessfilmpjes gaan maken voor social media. Challenges. Het was een beetje vermaak, maar ook om anderen te inspireren om te blijven sporten. We hebben geprobeerd om een moeilijke tijd zo positief mogelijk door te komen. Ik heb ook veel getekend, dat vond ik als kind al leuk. Het helpt om me beter te kunnen concentreren. Ik creëer niets, hoor, ik teken na. Het is afleiding – en het relativeert het voetbal een beetje.”

FC Barcelona

“Ik kon in januari een transfer maken naar Barcelona. Een unieke kans, waarvan je moet profiteren als die zich voordoet, maar de wintermarkt is moeilijk. Ajax en Barcelona kwamen niet tot overeenstemming. Ik had het daar heel moeilijk mee en was zwaar teleurgesteld, maar toen de transfermarkt sloot, heb ik de knop omgezet. Ik moest proberen weer in het team te komen, want ik was op dat moment geen basisspeler. Dat had ik in mijn loopbaan nog niet meegemaakt.”

“In het begin deed dat pijn, maar ik wist ook: als ik me negatief opstel, heb ik daar zelf alleen maar last van. Ik heb er met Erik ten Hag over gesproken, maar ik was de dupe van tactische veranderingen. Dat zijn keuzes van de trainer. Het enige dat ik kan doen, is me maximaal inzetten en dat heb ik gedaan.”

“Ik weet niet of het in de zomer wel tot een transfer komt. Ik heb nog een jaar een contract en dit is niet mijn beste seizoen. Ik wil er eigenlijk niet over spreken tot de competitie klaar is: het is belangrijk dat we kampioen worden. Het zou mijn derde kampioenschap met Ajax zijn en mijn zesde prijs in totaal. Ik ben trots op dat cv. Ajax heeft me alles gebracht waarop ik hoopte – en meer. Het seizoen 2018-2019 was het beste uit mijn carrière. Ik ben veranderd als voetballer, heb mij aanvallend kunnen ontwikkelen in een succesvol team en in een systeem dat maar heel weinig clubs in de wereld spelen.”

Nicóóoo, Nicóóoo, Nicóóoo…

“Eigenlijk was Youri Regeer met rugnummer 45 de laatste die tegen PEC Zwolle zou worden opgenoemd bij de opstelling, maar de stadionspeaker plakte mij, met nummer 31, erachter. Het publiek zingt dan ‘Nicóóoo, Nicóóoo, Nicóóoo…’ Dat galmt zo lekker door het stadion. Het doet me heel veel, het motiveert me voor een wedstrijd. Het is iets unieks.”

“Vier jaar stonden de mensen altijd aan mijn zijde, we hebben mooie momenten beleefd. Ook slechte, maar gelukkig veel minder. Soms vraag ik af: waarom krijg ik zoveel liefde? Ik denk omdat ik voetbal zoals de fan dat zou doen: vol passie. Bij elke bal die langskomt, grijp ik mijn kans en vlieg erop af. En er gebeurde altijd wel wat bijzonders: een doelpunt, een blessure, een kaart, een assist.

“Als ik vertrek bij Ajax, ga ik de mensen het meest missen. Niet alleen de fans, maar ook die op straat. Beleefd, positief. Waar ik woon in de stad, is het rustig. Ik kan hier ’s avonds laat nog de hond uitlaten. Het voelt alsof je de rest van je leven hier in alle gemoedelijkheid kunt doorbrengen. Dat leven van alledag, dat zou ik nog het meest gaan missen.”

Mazraoui mogelijk terug in de basis tijdens wedstrijd tegen AZ Trainer Erik ten Hag kan zondag tijdens het uitduel van Ajax met AZ weer een beroep doen op Noussair Mazraoui. De rechtsback heeft afgelopen week weer volledig meegetraind. Ook Steven Berghuis, Edson Álvarez en Devyne Rensch zijn fit om de mogelijke kampioenswedstrijd mee te maken. Ajax wordt zondag voor de 36ste keer kampioen als het wint van AZ en PSV een paar uur later van Feyenoord verliest in De Kuip. Ten Hag is vooral bezig met zijn eigen ploeg, vertelde hij op een persconferentie. “Voor de geblesseerde Lisandro Martínez, Antony, Ryan Gravenberch, Remko Pasveer en Perr Schuurs is het seizoen al voorbij, maar we hebben nog steeds een goede selectie. De sfeer is goed, de jongens zijn scherp. Ze hebben er erg veel zin in.” Ten Hag wilde niet zeggen of hij net als afgelopen week tegen PEC Zwolle voor een systeem met twee aanvallers kiest. “We hebben nu ook Mazraoui en Berghuis terug,” zei hij. “Dat geeft me meer mogelijkheden. Jullie zullen zondag wel zien hoe we het gaan doen, maar we zijn er klaar voor.” Als Ajax morgen geen kampioen wordt, dan krijgt het volgende week nog een herkansing tijdens een midweekse thuiswedstrijd tegen Heerenveen en een uitduel met Vitesse op de laatste speeldag. PSV, dat vier punten minder heeft, speelt na Feyenoord nog tegen NEC en PEC Zwolle. (ANP)

