Ik denk niet dat Van Basten het Lyon van Bosz vaak heeft zien spelen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 5 voor Peter Bosz

Iedereen loopt leeg. John Heitinga loopt leeg: ‘Zo kan je geen prijzen pakken,’ Burak Yilmaz loopt leeg: ‘Het was me een genoegen,’ en Marco van Basten loopt leeg: ‘Dat Ajax Bosz niet neemt, is een schande’. Achteraf bleek de Instagrampost van Burak een solidariteitsverklaring met de selectie die geen salaris had gekregen. Dat is Limburg. De heuvels zitten ook in het inkomsten- en uitgavenpatroon. Pieken en dalen. Van Basten pleitte voor Peter Bosz, die bij Rondo zei dat hij een filosofie had ‘over hoe hij wil voetballen’. Dat is juist het probleem. Ik denk niet dat Van Basten het Olympique Lyon van Bosz vaak heeft zien spelen. Vermoedelijk nooit. Het is een feit dat Bosz bij Lyon begon met een middenveld bestaande uit Aouar, Paquetá en Guimarães. Als je daarmee achtste wordt, is je filosofie belangrijker dan de punten.

Peter Bosz Beeld AFP

Luister onze Ajaxpodcast Branie