Ik denk dat Edwin van der Sar een geboren ‘komt goed’-zegger is

Een 6- voor Pier Eringa

‘Komt goed,” hoor je mensen vaak zeggen. Meestal is de deur al halfopen, zodat het ‘komt goed’ nog net hoorbaar is voordat de deur wordt dichtgetrokken. De halve, geheimzinnige glimlach die zegt: ‘Ik weet meer dan jij,’ die bijna altijd gepaard gaat met ‘komt goed’, heb je net niet gezien.

Ik ben oud genoeg om te weten dat mensen die ‘komt goed’ zeggen dat doen als een bezwering van hun eigen onzekerheid. ‘Komt goed’ zeggen is een vorm van magisch denken. Wie vaak genoeg ‘komt goed’ zegt, gaat er zelf in geloven.

Ik denk dat Edwin van der Sar een geboren komtgoedzegger is. Hoe vaak zou hij het al tegen de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen hebben gezegd, net voor of nadat de goede man een selfie met Edwin had gemaakt ‘voor zijn kinderen’? Gezien zijn cv was ik aanvankelijk enthousiast over Pier Eringa: politieman, zorgbestuurder, ProRailtroubleshooter, wat kon er misgaan?

Ajax kon misgaan. Opeens kwam Pier op televisie en radio, in de krant en op alle denkbare sociale media. Pier wist niet wat hem overkwam.

Bij Studio Voetbal of een ander sportprogramma zei hij niets te weten van het aantrekken van een nieuwe technisch directeur. Typisch verhaal was dat. Directieleden worden immers aangesteld door de commissarissen? Had Van der Sar soms ‘komt goed’ tegen hem gezegd?

Het kwam niet goed. Er zou een man van Liverpool komen, maar die kwam niet. Terwijl Edwin nog zo had gezegd: “Komt goed.

Een 8 voor Branco van den Boomen

De bestbetaalde voetballer bij Toulouse is Branco van den Boomen. Hij verdient er 70.000 euro per maand. Zie je nou dat in de Ligue 1 echt niet zo goed wordt betaald, zoals ik vaak zeg? 840.000 euro per jaar verdienen ze bij Ajax gemiddeld in de O19. (Expres overdreven, ook wel hyperbool genoemd.)

Branco, controlerend middenvelder, maakte vijf doelpunten en gaf zeven assists. Zijn contract loopt af op 1 juni. Zijn agent wil minstens het dubbele salaris bij een verlenging van het contract. De club weigert dat te betalen.

Intussen is er belangstelling uit Duitsland en Spanje. L’Équipe kwam met alle salarissen in de ­Ligue 1. Opvallend vond ik ook hoe relatief weinig Jonathan David verdient bij Lille, met zijn negentien doelpunten en een marktwaarde van zestig miljoen euro. Per jaar krijgt de Canadese international twee miljoen euro, de helft van wat de grootverdieners bij Ajax vangen. Pier moet beter op de kleintjes letten.

Een 6 voor Virgil van Dijk

Zou Van Dijk nu juist meer of minder snus gebruiken, nu zijn vorm er maar niet op vooruitgaat. The Athletic kwam met een artikel over het gebruik van snus in de Premier League. Minstens 35 procent van de profvoetballers gebruikt deze tabakskick tegen de zenuwen. Er is een foto van Rashford waarop een doosje op zijn cafétafel staat. In de Verenigde Staten spuugden de honkballers traditioneel fluimen pruimtabak over het veld totdat de MLB het openlijke gebruik in 2016 verbood. Nu doen de spelers aan ‘dipping tobacco’. Ze stoppen een plakje tabak tussen tandvlees en onderlip. Snus is een Zweeds product en bestaat uit kleine zakjes zuigtabak. Henke Larsson pakte er een voordat hij een penalty moest nemen die Zweden naar het WK van 1994 moest brengen. Snus is erg verslavend en je kunt er, bijvoorbeeld, speekselklierkanker van krijgen.

