Een 4 voor Erling Haaland

Voor iemand die uit de Duitse competitie komt, brak Haaland weinig potten in een stad die 70 kilometer van Meissen ligt. Hij schoot één keer naast nadat hij zijn enige sprint had gewonnen van Gvardiol. Ik dacht: wat moet Bernardo denken van deze Grote Vriendelijke Reus? Nam hij hem op de training wel eens apart om simpele trucjes te oefenen? En liet hij hem winnen met hooghouden? Wat we weten van de Champions League is dat elke fout, bijna elke fout, wordt afgestraft. De blonde middenvelder Schlager gaf op het middenveld de bal aan Bernardo. Geef hem dan aan Grealish of Rodri, maar nooit aan Bernardo Silva. Mahrez gebruikte daarop zijn linkervoet waarvoor hij geschapen is. Die linker weet de hoek geblinddoekt te vinden. Voor City’s thuiswedstrijd zou het nuttig zijn als de GVR de Roald Dahl in hem ontdekte.

Beeld AFP

