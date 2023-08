Ik ben niet de eerste die concludeert dat Ramalho defensief te wensen overlaat

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 4 voor André Ramalho

Het is lullig om een pispaal als doelwit te kiezen, maar Ramalho laat defensief te wensen over. Ik ben niet de eerste die dat constateert. Hoewel met Bosz aan het roer centrale verdedigers een flinke kans lopen om pispaal te worden. Ik herinner me een speler van Lyon, Thiago Mendes, die daar voordat Bosz kwam al twee jaar als middenvelder speelde. Bosz zette hem centraal achterin. Dat liep slecht af. Ik heb eerlijk gezegd geen flauwe notie van wat Bosz precies van verdedigers verlangt. Kennelijk moeten ze kunnen voetballen. Dat kon Thiago Mendes. Jerdy Schouten is nu ook alweer twee keer achterin gezet en ook dat zal een keer mislopen als dit soort experimenten zich voortzetten. Bij Bosz opent zich altijd een keer dat immense gat achterin waarin de eigen spelers verdwijnen en waar de tegenstanders soepel overheen wippen.

André Ramalho. Beeld BART STOUTJESDIJK/anp

