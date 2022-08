‘Ihattaren ontbreekt bij Ajax vanwege dreiging uit criminele milieu’, voetballer ontkent

Mohamed Ihattaren. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

De krant baseert zich op informatie vanuit politiekringen, bronnen rond Ihattaren en de voetballerij. De dreiging zou zijn begonnen nadat Ihattaren een relatie had gekregen met een vrouw, die op weerstand zou stuiten van haar familie. Ihattaren werd vervolgens geconfronteerd met ernstige bedreigingen in de privésfeer. De dreiging kwam volgens de politie uit criminele hoek, aldus de krant. Daarom is besloten de voetballer niet op bekende plekken, zoals zijn woning of het trainingsveld te laten verschijnen.

Ihattaren heeft op Instagram gereageerd op de berichtgeving. ‘Wat kan ik toch soms om de media lachen,’ schrijft hij als reactie bij een story van zijn zus. In dat bericht staat: ‘Wij hebben niks met criminaliteit en bedreigingen te maken en staan altijd supersterk.’ Het bericht wordt afgesloten met de woorden ‘Healthy & soon back little brother. We are fine. Geloof niet alles.’

‘Niet fit’

Ihattaren ontbreekt bij Ajax sinds de oefenwedstrijd tegen Lokomotiva Zagreb, ruim drie weken geleden. De officiële verklaring van Ajax luidde toen: ‘Niet fit.’ De Telegraaf schreef al eerder over bedreigingen aan het adres van Ihattaren, maar de club en trainer Alfred Schreuder willen uit privacyoverwegingen weinig kwijt. Schreuder verwacht op korte termijn wel duidelijkheid over de situatie rond Ihattaren.

Ajax huurde Ihattaren, met een optie tot koop, vorig jaar van Juventus nadat het toptalent mentaal en fysiek was afgegleden. Bij Ajax krabbelde hij weer op en na enkele goede eerste oefenduels leek hij dit seizoen kans te maken op speelminuten.