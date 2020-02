Ignacio scoort vier keer voor AFC tegen Rijnsburgse Boys

De KNVB heeft alle voetbalwedstrijden van zondag geschrapt vanwege de hevige storm, maar zaterdag werd er wel volop gespeeld. De Dijk staat door de vijfde overwinning op rij voor het eerst dit seizoen boven de degradatiestreep in de zaterdag hoofdklasse B. Dat en meer in het wekelijkse rondje langs de velden.

Amateurvoetbal

De Dijk staat na de 3-1 overwinning tegen Deto voor het eerst dit seizoen boven de degradatiestreep in de zaterdag hoofdklasse B. Het was voor de club uit Amsterdam-Noord de vijfde competitiezege op rij. Mylan Polman, Daan Pruim en Jermaine Fitz James maakten de doelpunten voor De Dijk, dat door de goede serie inmiddels is geklommen naar de elfde plaats in de zaterdag hoofdklasse B.

AFC heeft in de tweede divisie met 6-3 gewonnen van Rijnsburgse Boys. Raily Ignacio was met vier doelpunten de gevierde man. Yordi Teijsse maakte de andere doelpunten voor AFC, dat op de vijfde plaats blijft staan.

De wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys was voor het eerste elftal van AFC de laatste thuiswedstrijd op gras. Het nieuwe hoofdveld van AFC wordt namelijk een kunstgrasveld. De eerste competitiewedstrijd op het nieuwe hoofdveld is op 29 februari tegen IJsselmeervogels.

Ajax

De amateurs van Ajax hebben de thuiswedstrijd tegen Goes met 1-1 gelijkgespeeld. Daarmee kreeg de ploeg van coach Yuri Rose eigenlijk te weinig. Ajax miste veel kansen en raakte bovendien in de tweede helft drie keer paal en lat. Ajax staat na het gelijkspel op de tiende plaats in de zaterdag derde divisie.

Koploper WV-HEDW heeft de topper bij nummer drie Roda’46 met 2-1 verloren. Noud Schartman was in Leusden de schlemiel. De verdediger van WV-HEDW schoot de bal in de negentigste minuut in zijn eigen doel en bezorgde daarmee Roda’46 de overwinning. Het Amsterdamse doelpunt werd gemaakt door Joost Heij. WV-HEDW heeft door de nederlaag een punt voorsprong op nummer twee Scherpenzeel en drie punten meer dan Roda’46.

Zuidoost United is hard op weg naar het kampioenschap in de zaterdag vierde klasse D. De topper bij De Volewijckers werd met 4-1 gewonnen. Angelo Lioe-A-Tjam (twee), Achraf Douiri en Cherisio Goudland maakten de doelpunten voor Zuidoost United. Het doelpunt van De Volewijckers werd gemaakt door Luke Ekker. Koploper Zuidoost United heeft door de overwinning elf punten meer dan nummer twee De Volewijckers en ook een veel beter doelsaldo (+75 om +28).

Basketbal

De basketballers van Apollo hebben voor de derde keer dit seizoen een competitiewedstrijd gewonnen. Het thuisduel met Feyenoord werd met 84-68 gewonnen. De Amerikaan Xavier Cannefax werd met 26 punten topscorer bij Apollo, dat de eerdere twee wedstrijden dit seizoen tegen de Rotterdammers had verloren. Apollo blijft ondanks de overwinning op de laatste plaats staan.

Hockey

De hockeyers van Amsterdam zijn voor de vijfde keer in zes jaar en de tiende keer in totaal landskampioen zaalhockey geworden. Den Bosch werd in de finale in Rotterdam met 5-2 verslagen. Boris Burkhardt maakte een hattrick voor Amsterdam en Wiegert Schut was tweemaal trefzeker. Nicki Leijs was in de finale echter de uitblinker aan de kant van Amsterdam. Hij was bij alle doelpunten van zijn team betrokken. Amsterdam had de eindstrijd bereikt door in de halve finale Pinoké met 6-4 te verslaan.

Bij de vrouwen won Laren de landstitel door Kampong met 4-2 te verslaan. De nieuwe landskampioen had in de halve finale Hurley na shoot-outs uitgeschakeld.