Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 6 voor Nathan Aké

Ik weet niet of het fysiologisch klopt wat ik me afvraag: zou de hamstringblessure van Aké te maken kunnen hebben met de sprints die hij moest trekken tegen Kingsley Coman, die hem er in de eerste tien minuten van de wedstrijd tegen Bayern twee keer keihard uitliep?

De gebruikelijke soevereiniteit van Aké werd tenietgedaan door Coman, de beste speler aan de kant van Bayern. Ik geloof niet dat ik hem ooit zo goed zag spelen. Het probleem was opnieuw Upamecano, die een herroepen rode kaart kreeg wegens een nerveuze handsbal die geen hands bleek en die uitgleed toen hij Haaland op zich af zag komen.

Ik zou ook uitglijden, de lezers ook, iedereen zou het uitglijden vergeven worden, behalve de man die is ingehuurd om niet uit te glijden als Haaland naar het buitenblad schakelt.

Upamecano is de Tony Adams van 2023.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: