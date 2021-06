Ide Schelling: van Ronde van de Orteliusstraat naar de Tour

Ide Schelling. Beeld AP

Bij gebrek aan Amsterdammers in de Tour de France zijn de organisatoren van de Ronde van de Orteliusstraat, een jaarlijkse wielerwedstrijd rond de straat in West, plaatsvervangend trots op Ide Schelling. De renner van Bora-Hansgrohe, die de eerste bolletjestrui in Frankrijk heeft veroverd, is dan wel een Hagenees, drie jaar geleden stal hij de show in Amsterdam bij een fixed gear race, waarbij deelnemers geen remmen en versnellingen op de fiets hebben. Deelnemers zeilen op spectaculaire wijze door krappe bochten.

“We zijn stiekem waanzinnig trots,” zegt Rim Voorhaar, oprichter van de Ronde van de Orteliusstraat, die in september weer plaatsvindt. “Wat een lefgozertje is Schelling toch. Een echte Hagenees met een grote bek, niet op een irritante manier. Bizar wat hij nu in Frankrijk aan het doen is.”

Op een oude fiets

In 2018 werd Schelling tweede bij de Ronde van de Orteliusstraat. De renner kwam met een omgebouwde baanfiets aanzetten, maar vanwege te lage trappers werd die fiets afgekeurd door de wedstrijdleiding. Racedirecteur Jan-Willem Blok haalde uit het Velodrome van Sloten een oude fiets waarmee Schelling vervolgens doodleuk tweede werd.

Schelling staat bekend als een renner die zijn eigen plan trekt. Voorhaar: “Prachtig, toch?” De 23-jarige Hagenees houdt van skaten en surfen, rijdt in een oude Toyota rond, drinkt liever bier met vrienden dan dat hij op hoogtestage gaat en zou misschien zelfs fixed gear races boven de Tour de France kiezen.

“Hij is wars van de geldende wielermores,” zegt Voorhaar. “Het is een soort cowboy op twee wielen.”

Voorhaar is niet de enige Amsterdammer die Schelling, die zwaaiend door Frankrijk voor het peloton reed, zaterdag in de armen heeft gesloten. Op Twitter pleit wielerjournalist Thijs Zonneveld voor de Schellingbrug in plaats van Schellingwouderbrug.

Voorhaar hoopt dat Schelling terugkeert in de Orteliusstraat voor een wedstrijd fixed gear. "Laat hem maar komen, liefst met ploeggenoot Peter Sagan. Voor Schelling een schone taak om zijn kopman over te halen voor een paar dagen Amsterdam.”