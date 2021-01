Huntelaar twijfelt over terugkeer naar oude liefde Schalke

Huntelaar viert een van zijn doelpunten tegen Twente met keeper Onana. Beeld BSR Agency

Alsof hij de schoenen van Voltreffer Vick een avondje had mogen lenen van Sjakie Meulemans. Klaas-Jan Huntelaar stond voor een schier onmogelijke opdracht: officieel had hij slechts twee minuten tijd om Ajax voor een gelijkspel te behoeden tegen FC Twente. De wondersloffen van Sjakie stuurden hem precies de goede kant op. Het geplaatste kopballetje van Sébastien Haller viel keurig voor zijn voeten. Met zijn linker knalde Huntelaar Ajax naar de zege.

Meteen daarna maakte de pinchhitter ook nog de 3-1, een subtiel wippertje. Het zijn belangrijke goals in de kampioensrace, die zondag wordt vervolgd met de klassieker in de Johan Cruijff Arena tegen Feyenoord. Ajax leidt de dans in de eredivisie met drie punten voorsprong op Feyenoord en Vitesse.

Kinderlijk blij

Met dank aan Huntelaar, een fenomeen. En op z’n ouwe dag nog kinderlijk blij met elke goal. De vreugde maakte meteen na afloop van de wedstrijd echter snel plaats voor bittere ernst, want Huntelaar – die heeft besloten om na dit seizoen een punt te zetten achter zijn loopbaan – kan de laatste maanden van zijn voetballeven ook geven aan Schalke 04. “Ze hebben me hard nodig.”

Huntelaar twijfelt. Het knaagt aan hem. Het voelt alsof hij een keuze moet maken tussen twee van zijn eigen kinderen, een onmogelijke keuze. Hij speelde tussen 2010 en 2017 voor de club in Gelsenkirchen. Hij is er geliefd, en die liefde is wederzijds. Schalke verkeert in sportieve nood, staat voorlaatste in de Bundesliga. “Het klopt dat ze me graag willen hebben,” zei Huntelaar gisteravond.

Tegen technisch directeur Marc Overmars heeft hij gezegd dat Ajax hem de kans moet gunnen als hij naar Duitsland wil. Trainer Erik ten Hag zal zijn spits niet tegenhouden. “Dat lijkt me niet netjes tegenover Klaas-Jan. Hij heeft zoveel voor Ajax betekend. Ik ga hem met goede argumenten proberen te overtuigen dat hij bij ons moet blijven, maar de keuze is echt aan hem.”

Noodkreet

Zijn rol bij Ajax is duidelijk. Sébastien Haller is er vorige week weliswaar bij gekomen als eerste spits, maar Huntelaar is en blijft de pinchhitter. Dat is geen taak voor de jonge aanvallers Lassina Traoré of Brian Brobbey. Je kunt The Hunter om een boodschap sturen. Het harde bewijs had hij gisteravond nog maar weer eens geleverd. “Ik weet wat ik hier heb,” zei hij naderhand. “Ajax is stabiel. We strijden om de titel en voor de beker en we spelen nog Europees. Het is gewoon heel lastig.”

Zijn grote doel bij Ajax heeft hij al bereikt. Huntelaar kwam in 2017 terug naar Amsterdam om kampioen te worden met de club, dat was hem in zijn vorige periode (2006-2008) niet gelukt. In 2019 stond hij met de schaal in zijn handen op het Museumplein.

En nu klinkt dus de lokroep van Schalke, of eigenlijk is het meer een noodkreet. De wondersloffen van Sjakie lijken hem die richting op te duwen. Maar is het verstandig? Kan hij nog wekelijks anderhalf uur van leer trekken in een van de zwaarste competities van Europa? Komt hij als centrumspits, als pure afmaker, wel tot zijn recht bij een ploeg die ongetwijfeld meestal op eigen helft zal moeten verdedigen? Is het afbreukrisico niet te groot voor die paar maanden dat hij vooral nog hoopt te genieten van het voetballer zijn?

Het is moeilijk, peinsde hij. “Ik ben er nog niet helemaal uit. Of laat ik het zo zeggen: ik vertel het nog niet.”