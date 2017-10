Huntelaar: Supporters stil spelen geeft een kick

Huntelaar brak de wedstrijd kort na rust open en vierde dat uitbundig, onder meer door het Ajax-logo op de borst van zijn shirt te kussen.



Met zijn negende doelpunt in een Klassieker kwam Huntelaar op gelijke hoogte met Johan Cruijff en Marco van Basten. "Super en hartstikke mooi," zei de 34-jarige spits, die na 8,5 jaar in het buitenland terug is in de Eredivisie. Huntelaar genoot met volle teugen van de confrontatie in De Kuip tussen de aartsrivalen uit Rotterdam en Amsterdam. "De duels tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund waren ook altijd fantastisch, zeker uit in Dortmund, maar als Nederlander zijn dit de wedstrijden waar het altijd om draait. Het is natuurlijk lekker om je directe concurrent voor hun publiek zo weg te spelen. Als je die supporters hier stil kan spelen, geeft dat een extra kick."