Huntelaar stopt na dit seizoen

Beeld BSR Agency

“Het is mooi geweest”, zei hij. “Zeg nooit nooit, maar het is wel klaar. Mijn lichaam is misschien wel eens uitgeput. Voetballen is het leukste wat er is. Ik vind het ook heel leuk om op het trainingsveld te staan. Ik ken mijn rol bij Ajax. Als er niet zo veel geblesseerde spelers waren geweest, dan had ik vandaag geen 90 minuten gespeeld.”

De 37-jarige aanvaller maakte tegen PEC zijn 150e doelpunt in de eredivisie.

Pinchhitter

Huntelaar is dit seizoen pinchhitter bij Ajax. Met het verstrijken der jaren – Huntelaar is 37 jaar – wordt hij steeds meer in die rol gemanoeuvreerd. Bij het Nederlands elftal gebeurde dat al eerder. Op het WK 2014 was hij als ‘supersub’ belangrijk voor Oranje in de achtste finales tegen Mexico. Bij een 1-0 achterstand kwam Huntelaar in het veld. In een paar minuten tijd bereidde hij de gelijkmaker van Wesley Sneijder voor en maakte hij vanaf de penaltystip koelbloedig 2-1.

Dit seizoen sprokkelt hij minuten, zoals hij vóór dit seizoen ook heeft afgesproken met trainer Erik ten Hag. Huntelaar verschijnt geregeld in het veld, ook omdat dit seizoen vijf wissels zijn toegestaan. In de eredivisie scoorde hij twee keer in negen invalbeurten. En hij maakte zaterdagavond tegen PEC Zwolle een goal als basisspeler.

Huntelaar kwam in 2017 transfervrij van Schalke 04 naar Ajax. Hij maakte in 2002 zijn debuut in het betaalde voetbal, voor PSV. Daar speelde hij eerder in de jeugd. Hij speelde maar één officiële wedstrijd. Hij werd verhuurd aan De Graafschap en AGOVV. Daar werd hij topscoorder van de Eerste divisie met 26 goals.

In 2004 ging hij naar Heerenveen en scoorde er op los. In 2005/2006 kocht Ajax hem. Hij werd meteen topscoorder met 33 goals. In totaal maakte hij 105 doelpunten in 136 duels voor Ajax. In 2008 ging hij naar Real Madrid. Het lukte hem niet om basisspeler te worden. Dus vertrok hij in 2009 alweer naar AC Milan. Ook daar kwam hij niet helemaal uit de verf. Hij had geen basisplaats, scoorde nog wel zeven keer.

Zijn periode bij Schalke 04, toen nog een subtopper in Duitsland, was succesvoller. Hij werd in 2011/2012 topscorer van de Bundesliga met 29 goals. In 2017 ging hij terug naar Ajax.

Hij speelde voor Oranje op het EK van 2008 en 2012, en het WK van 2010 en 2014. Huntelaar scoorde 42 keer voor Oranje in 76 interlands.