Huntelaar stopt na dit seizoen: ‘Het is mooi geweest’

Het was een klassiek Huntelaardoelpunt: de indraaiende voorzet kwam van Antony vanaf de rechterflank. De spit dook op tussen de laatste linie van PEC en de uitlopende doeman Michael Zetterer. Met een subtiel kopballetje liet Huntelaar de keeper kansloos. Ajax-PEC Zwolle was nog geen zeven minuten oud en ‘The Hunter’ had alweer toegeslagen.

Als een jonge hond vloog hij zaterdag door de lege Johan Cruijff Arena. De trainer deed voor het eerst sinds lange tijd weer eens negentig minuten een beroep op hem, maar hij vertoonde geen spoor van vermoeidheid. De schijn bedroog. “Ik ben geen 18 meer hè?”

Niet zeuren maar poetsen

Huntelaar is in augustus 37 geworden. Zijn rol bij Ajax was dit seizoen veranderd: minder speelminuten, voor het publiek iets meer op de achtergrond. Trainer Erik ten Hag: “Maar voor de spelersgroep is Klaas-Jan van enorm belang. Een voorbeeld voor ons allemaal. Jonge spelers kijken soms met open mond naar hem. Wat hij er allemaal voor doet, hoeveel energie hij erin steekt elke dag weer. Hoe hij tekeergaat tijdens de training.”

Tegen PEC mocht Huntelaar weer eens aan een wedstrijd beginnen. “Er zat toch wel wat spanning op,” zei de ervaren spits. “We hadden drie keer achter elkaar verloren. Die spanning wil je zo snel mogelijk weg hebben. Dat lukte, we maakten snel twee goals.” Ten Hag: “Het tekent de sportman Huntelaar. Hij vervult dit seizoen meer een mentorrol, maar als je hem op het veld nodig hebt dan stáát hij er ook. Petje af. Voor de voetballer en voor de mens Klaas-Jan.”

Klaas-Jan Huntelaar maakte zaterdag zijn 150ste doelpunt in de eredivisie. Beeld Olaf kraak/ANP

Huntelaar zelf vindt het de gewoonste zaak van de wereld. Hij is een voetballer van de ouwe stempel. Niet zeuren maar poetsen. Hard voor zichzelf, hard voor anderen. Tegen PEC kreeg hij het nog verbaal aan de stok met Daley Blind. Dat was in het lege stadion prachtig om te horen. Gebakkelei om tactiek, met stemverheffing en wilde armgebaren. Het ging om details: paar meter naar links, paar meter naar rechts. Wie er gelijk had? Huntelaar, lachend: “Dat weet ik eigenlijk niet meer precies.”

‘Eerst even genieten’

‘Als ik stop met voetbal is mijn jeugd voorbij’, zei Huntelaar nog niet zo lang geleden. Wat hij daarmee bedoelde, werd hem gisteren gevraagd. “Dat datgene waar je als vijfjarige mee bent begonnen, en waar je eigenlijk bent ingerold, dan eindigt.” Zijn carrière als voetballer, die hem langs De Graafschap, PSV, AGOVV, Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan, Schalke 04 en weer Ajax voerde, beschouwt hij als een verlengstuk van die jeugdjaren. Hoogte- of dieptepunten wilde hij (nog) niet benoemen. “Het was voor mij altijd een groot plezier om op het veld te staan.”

Hij scoorde doelpunten bij de vleet. De openingstreffer tegen PEC was zijn 150ste in de eredivisie. Hij staat daarmee vijftiende op de topscorersranglijst aller tijden. Hij zou de top-10 nog kunnen binnendringen, maar dan moet hij minimaal 162 goals maken. Met dat aantal staat Feyenoorder Cor van der Gijp nu op de tiende plek.

Huntelaar kennende zal hij die klassering nog najagen ook. Geen doel gaat hij bij voorbaat uit de weg. Het was ook de boodschap die hij zaterdag wilde uitdragen. “Het seizoen is nog niet voorbij.” En Ten Hag: “Klaas-Jan heeft een geweldige drive. Een van de redenen waarom hij nu nog voetbalt, is omdat hij niet wilde eindigen in een onafgemaakt seizoen als het vorige. Hij wil afscheid nemen met prijzen, en er liggen nog mooie maanden in het verschiet.”

Wat hij na dit seizoen gaat doen? Huntelaar heeft geen flauw idee. Eerst moet hij zijn kinderen ervan doordringen dat papa écht stopt met voetballen. “Want als het aan hen ligt, ga ik voor altijd door.” Bij Ajax staat de deur voor hem open. Zowel de directie als de technische staf van de club is bereid Huntelaar in de keuken te laten kijken, om te zien waar mogelijk zijn ambitie ligt. “Ik denk wel dat ik mijn trainersdiploma’s wil halen, maar ik weet niet of ik daarmee gelijk aan de slag ga. Eerst maar eens even genieten. Voor nu wil ik dit seizoen goed afmaken. Ik heb nog veel te geven. Ik ben mentaal en fysiek zeker niet opgebrand, maar er komt een moment dat je moet stoppen. Dat moment is bijna daar. Het is mooi geweest.”